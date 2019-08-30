橫行雙北栽了！兌幣機大盜狂偷20家自助洗　老闆被偷到怕

記者陳豐德／新北報導

新北市從7月至今，接連發生20起自助洗衣機店兌幣機遭破壞後竊盜案件，得手近20萬元，新北刑大組成專案小組積極偵辦，鎖定鄭姓及劉姓竊嫌，不到2天就將他緝捕到案，拘提過程中2人還在山區竊取電纜線，被警方當場查扣電纜線5捆、犯罪工具一批，全案宣告偵破。

▲兌幣機大盜橫行雙北專偷自助洗衣機店。（圖／記者陳豐德翻攝）



警方調查，鄭姓及劉姓男子於從7月起共乘偷來的機車，選定深夜無人看管自助洗衣店為目標，以鐵撬破壞兑幣機竊取財物，犯案過程不到30秒即騎贓車逃逸，且為規避警方查緝，偷來贓車犯案後即棄置路邊，以車換車方式持續犯案。

經專案小組積極調閱沿途監視畫面、過濾分析，掌握二人身分，警方持拘票不到2天就循線將鄭姓、劉姓竊嫌二人拘提到案，初步清查2人自7月起至今，在大臺北地區犯下20起兑幣機竊案，不法所得近20萬元，全案依加重竊盜罪移送新北檢偵辦。

新北市警察局表示，竊盜乃民眾深惡痛絕，遇有是類竊盜案件，警方絕對查緝到案，彰顯安定民心，保障人民生命財產安全。並呼籲無人看管娃娃機、洗衣店業者加裝警報器、堅固鎖具等防竊設備，增設保全系統與轄區警方保持密切聯繫，保障自身財產安全。

▼竊賊被拘提到案時還在山區偷電纜。（圖／記者陳豐德翻攝）

