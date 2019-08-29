前新北副市長收賄入獄續打官司　隱匿蕭邦錶+百萬存款挨罰20萬確定

▲新北市前副市長許志堅(右)因收賄坐牢中，又因隱匿財產挨罰20萬元。（圖為資料照／台北市政府網站資料照）

記者劉昌松／台北報導

新北市前副市長許志堅在任內收受建商現金、蕭邦錶賄賂，被判刑10年定讞，他已在3月份入獄，卻仍為了遭監察院以隱匿存款125萬6千元及價值21萬6750元的蕭邦錶未申報，依《公職人員財產申報法》對他開罰20萬元案打官司抗罰，但台北高等行政法院日前以上訴程序違法為由，裁定駁回，許挨罰確定。

許志堅被法院認定，在2011年5月到2014年6月間，以副市長兼任新北市都更審議委員會、都市計畫委員會主委的身分，按月收受建設公司寶興開發行賄11萬元，另外許志堅兒子許士耘、胞兄許志遠則是在弘發公司掛名工作，實際上3年來都在領乾薪，並趁嫁女兒喜宴等名義，收受香奈兒名錶、蕭邦名錶及兩條各5兩的金條賄賂。

刑案依貪污收賄等罪將他判刑定讞後，監察院也認定他在2012年間，故意未據實申報借用兒子許士耘名義，存在銀行的125萬6000元款項，及型號為CP-WH-388531-6001的一只蕭邦錶(價值21萬6750元)，合計隱匿財產147萬2750元，開罰20萬元。

許志堅不服提起訴願失敗後，打官司一審又敗訴，上訴主張帳戶是他兒子的，他無支配管理、運用權利，至於建商送他的蕭邦錶，只是朋友之間的生日禮物，並非故意隱匿不申報，但台北高等行政法院認為，依法本案應以前審判決有何適用法條爭議為由上訴，許志堅卻仍在爭執事實認定部分，因此以上訴不合法為由，裁定駁回。全案確定。

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