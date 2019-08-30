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108課綱歷史科被批充滿「天然獨」　國教院澄清未去中國化

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▲▼ 歷史教育新三自運動協會 。（圖／記者崔至雲攝）

▲國中歷史老師質疑新課本是反中媚日，以多元之名行教條之實。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

歷史教育新三自運動協會今（30日）召開記者會指出，從去年開始，蔡英文政府強行推動去中國化的歷史課綱後，108年出版歷史教科書中充滿「天然獨」內容，更有很多不符合台灣史的論述，強行灌輸學生心靈。但教育部國教院否認，108新課綱與歷史教科書兼顧品質與多元並未去中國化。

綜觀目前的課本，嘉義大學應用歷史系教授吳昆財發現，民族上去中國化，課本內容以南島語系取代中華民族，甚至以血源DNA否定台灣人與中國人的關係；另外，再以海洋民族取代亞洲大陸的中華民族，徹底斬斷兩岸間一衣帶水的關係。

請繼續往下閱讀...

吳昆財說，課本也直接否定1943年的《開羅宣言》，以及《波茨坦宣言》，如此一來，中華民國在台灣的治理完全失去合法性；以多元文化的台灣，取代以中華文化為主流的歷史事實，完全漠視兩岸的地緣與歷史關係，進而粗魯地推動去中華文化中心論，試圖把中華文化對台灣的文化絕對影響力，等同於東洋、西洋和其他外來文化。

▲▼ 歷史教育新三自運動協會 。（圖／記者崔至雲攝）

▲ 歷史教育新三自運動協會 。（圖／記者崔至雲攝）

新三自運動協會指出，蔡英文如此不顧歷史事實，希望藉由民族、國家與文化的去中國化，以毒害並塗改莘莘學子純潔心靈的野心，真是昭然若揭，其心可誅，大家必須撥亂反正，呼群捍衛民族大義。

協會同時也呼籲現在的總統參選人必須表達，「一，你們是否同意108年違反歷史事實的台灣史？二，如果你們當選了2020年的總統，是否比照蔡英文政府的方法，廢除108年歷史教科書？」

不過，教育部特別發新聞稿澄清，108課綱係經過嚴謹研修，及專業多元公開透明之審議過程，依合法、合程序之方式發布。歷史科於課綱研修過程，廣泛諮詢學者專家及第一線教師之意見，普遍皆認為，中華文化可包含在「多元文化」之下，已完整呈現不同時期不同族群進入台灣所帶來的多元文化發展。

教育部也說明，108新課綱歷史課程採「分域」設計，突破過往單一區域的歷史學習，高中更採專題式教學，讓學生思考各區域歷史間的關聯與互動，鼓勵學生進行歷史議題的探究，在紛雜多元的論點中，本於歷史事實與證據，提出自己的觀點，並能與不同意見相互對話，從而建立自己的認同，台灣史、中國史、世界史比重份量與過往相當，唯課程設計更朝向以學生為主體而設計。有關外界關注之台灣地位問題，經查各版本教科書均能依據課綱之規定，透過條約、宣言或公報的解讀或詮釋，將多元觀點或主張並陳，讓學生能理解當前台灣國際地位處境的歷史背景。

教育部最後強調，民間出版社依據課綱編輯教科書，國教院依據課綱審定教科書，不論教科書編者群或教科書審查小組，均為國內具學術專業之相關領域學者專家及教師，教科書之內容，如未違反課綱規定、不牴觸國家法律，且未涉及正確性之疑慮者，教科書出版社對於題材選擇與內容的多元呈現，審查小組均會予以尊重，期待各方學者、教師，對教科書內容所呈現的多元觀點或主張，均能同等的尊重，並給予教師與學生討論、探究的空間。

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