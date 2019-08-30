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國一新生注意！　3年後會考強調「生活實踐題」題幹恐變長

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▲▼國中會考。（圖／記者許展溢攝）

▲今年國一生將於111年參加國中教育會考，題型將增加生活實踐題。（圖／記者許展溢攝）

記者崔至雲／台北報導

108課綱今（30日）正式上路，適用新課綱的國一新生將在111年參加國中會考。台師大心測中心今（30日）分別就計分方式、題型與試題設計三方面說明屆時教育會考和現行制度的差異。

心測中心指出，111年會考仍是採用標準參照模式計分，將學生學習表現區分三等級。各科各等級的表現描述已依據新課綱的核心素養具體內涵與學習表現調整，另外，寫作測驗與數學非選擇題閱卷參照的評分規準也已依據新課綱修改，級分數則維持不變。

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心測中心說明，111年會考仍將秉持考綱不考本之精神，學生只需學習學校採用的教科書即可應試。此外，考量到新課綱實施初期，過多的制度變革恐將造成教師與學生的不安，因此111年教育會考題型仍以單一選擇題為主，僅寫作測驗與部分數學科試題為非選擇題。

▲▼國中會考。（圖／記者許展溢攝）

▲適用108課綱的國中生將於111年參加國中會考。（圖／記者許展溢攝）

但心測中心也表示，111年起會考將以現有試題形式為基礎框架進行調整，不會驟然進行大幅度的改變，試題本中仍會維持一定比例評量重要核心學科概念的試題，但也會更強化「生活實踐題」的設計，透過真實情境脈絡（包含日常生活情境或是學術探究情境）進行提問，同時也會適度融入跨領域素材與新課綱所列相關議題，希望經由試題的引導，讓學生思考、探究課堂所學與生活之關聯性。

心測中心提醒，這類生活實踐的試題，在題幹或選文中提供較多的資訊，學生需解讀資訊以探究相關議題，為避免部分篇幅較長的試題增加學生的閱讀負擔，各科將視情況調降試題本題數，但試題本整體難度仍將維持難易適中。

最後心測中心強調，雖然教育會考採紙筆測驗形式，僅評量學生的認知程度與廣義的探究能力，難以評量學生的「情意態度」與「行為習慣」，但國中教師仍應落實於課堂教學過程之中，期能貫徹新課綱「自發」、「互動」與「共好」的課程理念，以臻全人教育之理想。
 

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