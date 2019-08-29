花大錢買戰機難壯大產業　柯文哲：國防應發展網軍跟無人機

▲柯文哲出席兒童誠信月主題動畫首映會。（圖／記者季相儒攝）

記者陳家祥／台北報導

柯文哲28日晚間與「館長」陳之漢和體直播，談到軍購案時表示，「向美國買軍備那真的是沒辦法，就像『交保護費』一樣，不得不買，但買軍備之餘，只要用1000多億來培植國內廠商研發無人機科技，那才是長久的道路」。柯文哲受訪解釋，其實如果問他的話，「網軍跟無人機、無人載具，這是比較符合台灣，因為台灣的ict資通訊在世界上還是強國」。

對於蔡政府日前成功與美國談妥F-16戰機的採購，柯文哲持有不同看法，認為在國防上，美國會要台灣買什麼買什麼，還是沒辦法，「不過這樣，那次去世貿館，我看那國防工業，其實如果問我的話，網軍跟無人機、無人載具，這是比較符合台灣，因為台灣的ict資通訊在世界上還是強國」。

柯文哲說，在發展國防過程中要善用自己的優勢，而且如果我們全部跟美國買，「那錢付給他，我們台灣本身的產業沒有發展」，可是如果拿1000億出來投資無人載具，台灣資通訊這麼強，丟1000億出來政府的採購案，無人機或無人潛艦這種發展，本身就足夠壯大台灣的產業。

「另外一個是網軍，我覺得以色列還是一個很好的合作對象」，柯文哲說，應該找個時間再去看看花博的以色列大樓，當時就是想在台灣設一棟可以跟以色列對接的機構，找機會再去看看。