林洲民喊話大巨蛋勿放水　柯文哲：過不過都很複雜

記者陳家祥／台北報導

台北市都市設計審議委員會29日審查大巨蛋，此次是北市府新聘都審委員首審大巨蛋案。前北市都發局長林洲民深夜在臉書發表一封給台北市長柯文哲的公開信，還用「晶晶體」呼籲柯「不要 Let the water go！」對此，柯文哲表示，大巨蛋過不過都是很複雜，最好的方法就是公開透明，「這種有爭議的弊案在審查會過程中就用公開透明方式解決，也減少外面疑慮」。

林洲民表示，遠雄遞件的內容根本「不及格」，EXODUS 軌體研究機構以及亞洲代理機構 FORUM 8公司，已經明言「遠雄公司所謂『當機』，而無法執行分析的理由，是不必要的」。

林洲民直言，「請台北市都審會就大巨蛋案，勿偏袒遠雄公司，而在受到壓力下，率然讓此案通過！」林還說，對柯粉耳熟能詳的柯語錄，除了耳熟能詳，還是「身體力行」，柯文哲2014年12月在TED演講的結語「最困難的不是面對各種挫折打擊，而是面對各種挫折打擊，卻不失去對人世的熱情。」，而這也是他對大巨蛋公共安全審查，打死不退的堅持。

對於林洲民的喊話，柯文哲說，大巨蛋過不過都是很複雜，最好的方法是公開透明，「所以為什麼一開始會堅持審查會一定要全程直播？因為直播會留下紀錄」，此外，越公開透明越沒有問題，因為你要密室協商大家在後面喬才有問題，「這種有爭議的弊案在審查會過程中就用公開透明方式解決，也減少外面疑慮」。



▲大巨蛋。（圖／記者屠惠剛攝）