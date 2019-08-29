影／查到手機「當場摔壞或丟水桶」　這所中學推最嚴校規

記者馬叔安／綜合報導

山西的范亭中學傳出「最嚴校規」，包括禁止學生攜帶手機到校，一經發現立即摔壞或拋入水桶。此外，該校也不允許學生穿奇裝異服，髮辮也不得超過21公分，一經發現，立即勸其剪短。該校25日開學日當天，學生全部進正門接受安檢門和金屬探測儀安檢，以及學校領導和班導開包檢查。

▲山西范亭中學祭出「最嚴校規」管制學生帶手機。（圖／翻攝自山西范亭中學網站）

根據范亭中學網站公告，開學當天安檢門立於校門口，學校老師站兩旁，金屬探測儀握手中，旁邊放一銷毀手機的盛滿水的水桶，一場「真刀實槍」的禁止學生帶手機進校園戰役正式打響。

公告描述當天的情況，各班班主任進入一級「戰備」狀態，不到下午2點，各班班導就進入「陣地」，對進入校門的學生進行一個不漏的檢查，「安檢門和金屬探測儀一響，有關班主任就立即上前打開行李、背包進行嚴格檢查，檢查無『機』後方可放行。」

▲山西范亭中學開學日，學生的行李要接受檢查。（圖／翻攝自山西范亭中學網站）

根據《中新社》，該校校長賈福民表示，對於學生攜帶手機問題，學校採取過很多措施，但屢禁不止，在學生報到之前，學校曾與家長簽訂關於《落實學生行為規範十不準》的協議。

賈福民說，這種做法實際上也起到了比較好的效果，當然校方目的並不是為了銷毀手機，而是要限制學生在校攜帶手機，或頻繁地使用手機。