台鐵中秋連假「前20分鐘夯賣15萬張」　8/31釋票還有機會

▲台鐵中秋連假熱門時段自強號均完售。（圖／記者季相儒攝）

記者胡順惠／台北報導

中秋連假從9月15日起一連3天，台鐵8月29日0時開放網路及電話語音訂票，前20分鐘完成9萬3400筆、15萬張訂票；截至上午9時止，總計完成15萬1238筆、24萬2337張訂票，這也是第四代票務系統上線後首次接受搶票考驗。目前北高、東部幹線熱門時段來回自強號座位均售完，台鐵規劃8月31日重新釋出逾期未取車票供訂購。

台鐵提醒，完成訂票的旅客，務必於2日內（含訂票當日）至台鐵各電腦售票車站、郵局及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」付款購票。因旅客隨時有退、換票情形，詳細餘票請點我。

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另外，台鐵表示，9月12日至9月15日東線4班實名制列車，將於8月30日零時起開放108年8月1日以前設籍花蓮縣、台東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民網路訂票。

台鐵中秋連假訂票概況

東部幹線：

(一)台北往花蓮、台東方向

9月12日14時至9月13日15時，長途自強號座位已售完。

(二)台東、花蓮往台北方向

9月15日8時以後長途自強號座位已售完。

西部幹線：

(一)台北往高雄方向

9月12日15時至9月13日11時，長途自強號座位已售完。

(二)高雄往台北方向

9月15日10時以後長途自強號座位已售完。

南迴線：

(一)高雄往台東方向

長途各車次自強號尚有座位。

(二)台東往高雄方向

長途各車次自強號尚有座位。

加開北花對號區間快車：

9月13日台北往花蓮5684次座位已售完，9月15日花蓮往台北5685次座位已售完，其餘各日期及車次尚有座位。

其餘日期、時段東、西幹線及南迴線各車次仍有座位。