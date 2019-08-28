　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

黃國昌爆「普悠瑪集電弓、機油缺料」　突擊調車場結果出爐

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼黃國昌突擊樹林調車場。（圖／記者胡順惠攝）

▲黃國昌突擊樹林調車場。（圖／記者胡順惠攝，下同）

記者胡順惠／台北報導

時代力量立委黃國昌批，有基層人員向他爆料，花蓮機務段機油、集電弓炭栓都缺料，甚至集電弓厚度薄到低於標準值22mm，基層無料可換卻又不敢講，擔心被台鐵清查，召集運安會直奔樹林調度站現勘，發現集電弓厚度仍在安全值，炭栓上周已經交貨，機油也只是「暫時性」缺料，27日已從台東調度。

黃國昌14時與台鐵機務處處長宋鴻康及運安會人員在樹林站集合，再一同前往調度站現勘，現場氣氛凝重。台鐵表示，用料部分經統計107年1月至今，計補充採購料項已決標136項及招標中1項，合計約10億元，陸陸續續交料當中，也不是全部缺料，維修配件很多還有一兩件，安全存量不足需要採購。

請繼續往下閱讀...

▲▼立委黃國昌和台鐵機務處處長宋鴻康見面。（圖/記者胡順惠攝）

▲黃國昌與台鐵機務處處長宋鴻康見面。

「136項還在決標，不就是代表到現在還沒有料？」黃國昌一開始就砲火猛烈。他說，基層同仁會怕不敢講，擔心被清算，現在立刻清點彙整，關心的是還缺多少東西，基層說沒錢可買，他完全沒辦法接受。

黃國昌批，「說從來沒缺油，當著我的面說謊有什麼意義？」他手中握有花蓮機務段在白板上寫缺油的照片，集電弓快被磨平，基層人員面臨很薄卻無法換的窘境，只能把以前的堪用品拿出來用，這些台鐵有掌握嗎？

黃國昌直指，爆料照片中，普悠瑪編組29、30的集電弓炭刷太薄，已經低於標準值的22 mm，便跟隨宋鴻康等人到現場勘查，實測發現還有28、29mm。宋鴻康表示，炭刷新買的時候39 mm，底限是22 mm，容許磨耗17 mm，可以用一年多，測量均在安全值。

▲▼黃國昌突擊樹林調車場。（圖／記者胡順惠攝）

▲集電弓厚度標準值為22mm。

到底集電弓炭刷被磨到22mm會有什麼危險？宋鴻康說，達到下限普悠瑪炭栓中間有一個孔，中間充滿空氣，假設磨耗到限，孔會破裂空氣洩漏，集電弓就會下降，避免磨耗電車線刮壞。

集電弓到底有無缺料？宋鴻康說，集電弓炭栓沒有缺料的情形，1月已經交貨15大編，總共是90片，這次買200片，上星期也已經交貨。

針對花蓮機務段傳出機油，宋鴻康表示，花蓮段北迴線水泥車最近運用也很頻繁，消耗量較大，機油的用料已經調料過去，27日也已經從台東調機油過去，缺料問題只是暫時性，可能管理材料的同仁沒有注意到，不曉得倉庫還有料，會加強人員之間的溝通，未來購買後會立刻通知各段。

▲▼黃國昌檢視普悠瑪車輛維修狀況。（圖／記者宋良義攝）

▲宋鴻康承諾，未來購買後會立刻通知各段，加強人員間的溝通。（圖／記者宋良義攝）

台鐵也正努力扶植材料國產化。宋鴻康說，普悠瑪還在保固期間，原則上以購買原廠原料，目前正積極開發，像是前陣子擋風玻璃出現問題，也正在國內開發，集電弓的材料也在中科院研究，部裡推動國產是很正確的方向。

宋鴻康指出，碳刷反倒不是他所擔心的，比較擔心關鍵的主風泵，會在10月21日前全面整理好。

ET快訊
30秒驚悚影片曝光！汐止警追酒駕　滑行5公尺猛撞分隔島身亡
樓下剛搬來「地板發熱到30度」！他反應後得知驚嚇真相：隨時燒
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

六福村徵鬼！當鬼王陪玩笑傲飛鷹　讓你選擇笑死還是嚇死

順天625件「國家寶藏」回家了！橫跨一世紀台灣藝術家作品初亮相

緯來、東森電視跑馬9月1日斷訊北都、全國有線台　NCC最速件攔阻

飛機上耳機孔為什麼是ＯＯ？　星宇航空來解答

黃國昌爆「普悠瑪集電弓、機油缺料」　突擊調車場結果出爐

校園零死角！　教育部5年砸7億安裝3千個監視器增強校安

療癒指數破表！迪士尼聯名「達菲彩繪機」啟航了　萌到爆內裝全曝光

外帶給過世舅舅！茹絲葵2舉動暖炸　家人一看黑白照秒淚：已經成主顧了

這樣「挑食」才健康！大戶屋「大人的食育講座」8/28開放報名

數十年磨一劍　逢友合唱團「青春旋律」登上國家音樂廳

「食物卡牙齒」蕭敬騰神救援！　李玟豪邁大笑：我喜歡這種很live的感覺

敗給二哈！睡到「腳卡床底」急哀號　全家驚醒救援...牠：怎麼都起來了

這什麼？好奇喵首次看到汪星人 小力偷摸...度估歐告「直接軟掉」

94愛游！1歲半女嬰獨自泳池戲水 爸請教練指導...7年後動作超專業

8歲弟登玉山「想離天堂媽更近」　爸爸秒淚崩：我們都沒忘記她！

女選手清新嗓音唱《你的酒館對我打了烊》　李榮浩選歌遭轟「網路歌也能登《好聲音》」

許瑋甯罷麥「清唱3首歌」趕不走　周興哲傻眼：妳還要去趕高鐵！

成名前以為明星天天穿名牌！　迪麗熱巴幻滅羞曝：我穿酒店拖鞋

上海Costco搶商品人潮擠爆停車場　開店4小時急關門...民眾怒喊：退錢

沒待轉號誌！高雄騎士左轉遭攔 警要開單惱羞：你有問題去申訴

六福村徵鬼！當鬼王陪玩笑傲飛鷹　讓你選擇笑死還是嚇死

順天625件「國家寶藏」回家了！橫跨一世紀台灣藝術家作品初亮相

緯來、東森電視跑馬9月1日斷訊北都、全國有線台　NCC最速件攔阻

飛機上耳機孔為什麼是ＯＯ？　星宇航空來解答

黃國昌爆「普悠瑪集電弓、機油缺料」　突擊調車場結果出爐

校園零死角！　教育部5年砸7億安裝3千個監視器增強校安

療癒指數破表！迪士尼聯名「達菲彩繪機」啟航了　萌到爆內裝全曝光

外帶給過世舅舅！茹絲葵2舉動暖炸　家人一看黑白照秒淚：已經成主顧了

這樣「挑食」才健康！大戶屋「大人的食育講座」8/28開放報名

數十年磨一劍　逢友合唱團「青春旋律」登上國家音樂廳

減肥不能吃澱粉？讓你吃飽不吃肥的5種主食　義大利麵竟有助瘦身

擴大秋冬旅遊獎勵！9月縱谷雙享泡　吃美食抽黃金住宿再折抵

寶島風情郵票花蓮縣首日發行　1套4枚36元總計72萬套

吳鳳科大師生攜手長者做月餅　嘉義酒廠各式酒香入味

余文樂PO兒子「整面漆黑照片」被破解！　網調亮驚：看到長相了

六福村徵鬼！當鬼王陪玩笑傲飛鷹　讓你選擇笑死還是嚇死

半價加購享受「空中沙發」！從墨爾本一路睡到洛杉磯...網：超需要

30秒驚悚影片曝光！汐止警追酒駕　滑行5公尺猛撞分隔島身亡

不斷更新／林承飛滿貫砲炸裂　3局結束桃猿9：0富邦

儲蓄險限縮造成「保費懸崖」　顧立雄：「緩步進行」會有緩衝期

生活熱門新聞

買牛仔褲「口袋縫死」…真相驚呆

UberEats調降獎金　外送..

BMW飆車煞車突失靈！2人懸崖..

林佳龍怒了！觀光局秒採用俄設計..

開日行燈被檢舉罰1200　女駕..

楊柳帶3天雨！13號颱風「玲玲..

她見小7「隱藏版15元飲料」秒..

俄羅斯原作者：繪3隻石虎送台灣

女友幫訂尾翼！他臉綠：太戰鬥了

「95加300」駕駛堅持不熄火..

機伶妹面試過關！甜問2點結局逆..

一芳買1送1！網紅曝一張圖：沒..

楊柳路過噴雷雨彈！還有颱風發展

神逆轉！林佳龍IG親邀俄畫家來..

更多熱門

相關新聞

徐永明：責任是把黃國昌送進立院　不是凱道

前總統陳水扁27日下午在臉書上po出和時代力量新任黨主席徐永明的合照，提及改組後的時代力量不會因為立院黨團5位成員「琵琶別抱」所以解體，反而不排除提名總統參選人，讓2020總統大選添加不少變數。徐永明28日表示，關於自提人選的計畫之前就有討論過，目前案子仍在決策委員會裡持續當中，九月中以後如果有比較具體的結論，將會交到黨代表大會討論。

李佳芬不捨韓國瑜　黃國昌給2建議

戰神控普悠瑪維修不確實　找台鐵場勘給交代

連機油都有賣！超商也買得到「好市多夯品」　全家限時4瓶優惠激省

秋冬遊補助再加碼！台鐵花東車票7折

關鍵字：

機油集電弓炭栓缺料黃國昌台鐵

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

辣妹買超跑「只要6萬8」！警察聽品牌傻了

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！

買牛仔褲「口袋縫死」…真相驚呆

UberEats調降獎金　外送員號召今午罷工

老公太寵　人妻結婚1年崩潰喊離

人妻激戰「大鵰」11次喊：比老公長　檢測量認證

Grace爆原諒阿翔「唯一條件」曝光！

BMW飆車煞車突失靈！2人懸崖點菸祭拜

高雄男車停夜市自轟亡！網傻：在我家樓下

被誤會當小三！她2乳頭遭前同事剪斷

直播主哲哥鏡頭前遭押走　打斷手腳

林佳龍怒了！觀光局秒採用俄設計師作品

日本網友超狂「4分鐘間歇運動」

姪子友帶2物上香！曝他輕生原因　顏清標秒放聲痛哭

開日行燈被檢舉罰1200　女駕駛怒：原廠就這燈

更多

最夯影音

更多

「食物卡牙齒」蕭敬騰神救援！　李玟豪邁大笑：我喜歡這種很live的感覺

敗給二哈！睡到「腳卡床底」急哀號　全家驚醒救援...牠：怎麼都起來了

這什麼？好奇喵首次看到汪星人 小力偷摸...度估歐告「直接軟掉」

94愛游！1歲半女嬰獨自泳池戲水 爸請教練指導...7年後動作超專業

8歲弟登玉山「想離天堂媽更近」　爸爸秒淚崩：我們都沒忘記她！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面