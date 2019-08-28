黃國昌爆「普悠瑪集電弓、機油缺料」　突擊調車場結果出爐

▲黃國昌突擊樹林調車場。（圖／記者胡順惠攝，下同）

記者胡順惠／台北報導

時代力量立委黃國昌批，有基層人員向他爆料，花蓮機務段機油、集電弓炭栓都缺料，甚至集電弓厚度薄到低於標準值22mm，基層無料可換卻又不敢講，擔心被台鐵清查，召集運安會直奔樹林調度站現勘，發現集電弓厚度仍在安全值，炭栓上周已經交貨，機油也只是「暫時性」缺料，27日已從台東調度。

黃國昌14時與台鐵機務處處長宋鴻康及運安會人員在樹林站集合，再一同前往調度站現勘，現場氣氛凝重。台鐵表示，用料部分經統計107年1月至今，計補充採購料項已決標136項及招標中1項，合計約10億元，陸陸續續交料當中，也不是全部缺料，維修配件很多還有一兩件，安全存量不足需要採購。

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▲黃國昌與台鐵機務處處長宋鴻康見面。

「136項還在決標，不就是代表到現在還沒有料？」黃國昌一開始就砲火猛烈。他說，基層同仁會怕不敢講，擔心被清算，現在立刻清點彙整，關心的是還缺多少東西，基層說沒錢可買，他完全沒辦法接受。

黃國昌批，「說從來沒缺油，當著我的面說謊有什麼意義？」他手中握有花蓮機務段在白板上寫缺油的照片，集電弓快被磨平，基層人員面臨很薄卻無法換的窘境，只能把以前的堪用品拿出來用，這些台鐵有掌握嗎？

黃國昌直指，爆料照片中，普悠瑪編組29、30的集電弓炭刷太薄，已經低於標準值的22 mm，便跟隨宋鴻康等人到現場勘查，實測發現還有28、29mm。宋鴻康表示，炭刷新買的時候39 mm，底限是22 mm，容許磨耗17 mm，可以用一年多，測量均在安全值。

▲集電弓厚度標準值為22mm。

到底集電弓炭刷被磨到22mm會有什麼危險？宋鴻康說，達到下限普悠瑪炭栓中間有一個孔，中間充滿空氣，假設磨耗到限，孔會破裂空氣洩漏，集電弓就會下降，避免磨耗電車線刮壞。

集電弓到底有無缺料？宋鴻康說，集電弓炭栓沒有缺料的情形，1月已經交貨15大編，總共是90片，這次買200片，上星期也已經交貨。

針對花蓮機務段傳出機油，宋鴻康表示，花蓮段北迴線水泥車最近運用也很頻繁，消耗量較大，機油的用料已經調料過去，27日也已經從台東調機油過去，缺料問題只是暫時性，可能管理材料的同仁沒有注意到，不曉得倉庫還有料，會加強人員之間的溝通，未來購買後會立刻通知各段。

▲宋鴻康承諾，未來購買後會立刻通知各段，加強人員間的溝通。（圖／記者宋良義攝）

台鐵也正努力扶植材料國產化。宋鴻康說，普悠瑪還在保固期間，原則上以購買原廠原料，目前正積極開發，像是前陣子擋風玻璃出現問題，也正在國內開發，集電弓的材料也在中科院研究，部裡推動國產是很正確的方向。

宋鴻康指出，碳刷反倒不是他所擔心的，比較擔心關鍵的主風泵，會在10月21日前全面整理好。