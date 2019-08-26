南港車站墜軌女子不治　死者罹罕見疾病疑似「意識錯亂」釀憾事

▲台鐵南港站「南下第一月台」1民眾落軌，該女送醫後今天26日下午4點宣告不治 。（圖／記者黃彥傑攝）

記者張君豪、黃彥傑／台北報導

台北市南港車站26日下午2點49分發生中年女子墜落月台、遭正準備進月台的區間車撞死的意外，台北市消防局接獲火車站內乘客報案後，出動救護車將被列車撞擊的王姓女子緊急送往內湖三總醫院急救，墜落月台的王女雖經醫院急救，仍在下午4點多宣告不治；台鐵人員追查這起意外，發現墜落月台的王姓女子因罹患罕見疾病「多發性硬化症」，可能因此導致王女意識判斷模糊，這才發生這起令人遺憾的意外。

▲台鐵南港站「南下第一月台」1民眾落軌，該女送醫後今天26日下午4點宣告不治 。（圖／記者黃彥傑攝）

台鐵南港站人員表示，下午2點49分、該車站第一月台靠近第一車停靠位置，台鐵4198號區間車進站時，一名女性旅客墜落月台，直接被高速行駛的列車撞擊，雖然台鐵區間車駕駛緊急煞車、但該女被火車猛烈撞擊力道噴飛約10公尺，頭部明顯變形，但因尚有微弱呼吸心跳，119救護人員緊急將她送往內湖三總急救。

肇事的區間車朱姓駕駛則心有餘悸向警方表示，當時進站看到婦人站立在軌道區，他嚇得馬上緊急煞車卻仍無法阻止這場死亡車禍發生，事後鐵路警方對朱姓駕駛進行酒測、酒測值為零，至於這起火車意外撞死人事故肇事責任仍有待警方深入調查。

死者女兒向警方表示，母親近年罹患罕見疾病多發性硬化症，認為母親可能因病發造成時空、意識感錯亂才會跳下月台發生憾事，警方正據此深入調查。

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