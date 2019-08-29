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「光頭警察」參加十一國慶活動！　10位港警獲邀共赴北京

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▲▼警

▲警方一度舉槍示警。（圖／翻攝香港城市大學學生會編輯委員會 Editorial Board, CityU SU臉書，下同）

記者鄭思楠／綜合報導

香港警隊已經收到邀請，部分警員將在「十一」期間，前往北京參加十一國慶慶典相關活動，人數大約為10人，其中包括7月30日晚上在葵湧警署外多次舉起雷明登霰彈槍的姓劉「光頭警察」，他隨後在大陸爆火，被無數網民力挺。

據《環球時報》報導，赴京參加國慶慶典相關活動的警員，還包括了近日處理「暴亂」事件中負傷的警員。

此前，香港「728遊行」警民衝突，最後警方共拘捕49人，其中44人涉暴動罪7月31日在東區法院審理。有近千人7月30日晚間聚集到葵湧警署外，聲援被捕人士，並投擲雞蛋、雨傘等雜物抗議，最後被警方施放「胡椒噴霧」驅趕。

其中一名「光頭警察」與一名警員落後，隨後因為該警員在葵富路與葵仁路交界跌倒並被打，「光頭警察」向示威者揮動警棍，又舉起手上的黑色霰彈槍，作出上膛動作，並一度瞄準示威者。

他隨後在給朋友的短信中寫道，「香港警察有能力處理這班暴徒，只恨他們也是中國人，打不是，不打也不是！真的很心痛！」

央視新聞新媒體推出《主播說聯播》，主播海霞週三（7日）在節目中轉達了上述這段話，「這是香港光頭警長劉Sir的一段話，讓人心痛！劉Sir，我們挺你！」

▼光頭警察。（圖／翻攝香港城市大學學生會編輯委員會 Editorial Board, CityU SU臉書，下同）

▲▼警

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