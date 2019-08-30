影／黃之鋒包圍警總「3罪名曝光」　原訂9月來台拜會民進黨！

▲香港眾志祕書長黃之鋒曾呼籲民眾包圍警總。（圖／路透）

記者劉亭／綜合報導

香港著名社運人士、眾志秘書長黃之鋒今（30）日早上被捕，香港警方證實，他涉嫌煽惑他人參與未經批准集結、組織未經批准集結以及明知仍參與未經批准集結3項罪名。

綜合港媒報導，黃之鋒早上約7時30分前往港鐵海怡半島站途中，於街道上突然被推上一輛轎車，並被押往灣仔警察總部。另外一名眾志成員周庭也在大埔被捕，涉嫌煽惑他人參與未經批准的集結及明知而參與未經批准的集結兩項罪名。

香港警方表示，6月21日有示威者包圍警察總部，有組織罪案及三合會調查科（O記）人員深入調查後，30日上午展開行動，逮捕22歲的黃之鋒與22歲的周庭，兩人現在正被扣留調查。眾志方面已有律師到場支援

▲香港眾志成員周庭。（圖／路透社）

根據了解，交通部長林佳龍所成立的光合教育基金會，原本預計9月初將邀請黃之鋒訪問台灣，此行原定將拜會民進黨，且在台北與台中各有一場座談，卻在來台前被逮捕。黃之鋒曾表示，他並不主張香港獨立，而是尋求香港的自由選舉。

黃之鋒曾於6月21日呼籲示威者包圍警察總部，多名民主派立法會議員也前往警總支援，他於6月24日接受電台訪問時否認策劃包圍警總，但承認有呼籲其他人士參與，被逮捕另一名成員周庭示威當日也在現場。

黃之鋒先前因2014年佔領中環運動，被刑事裁定藐視法庭，被判囚3個月，即時入獄2個月。他於6月17日出獄後，當天馬上「歸隊」，前往立法會外為示威者打氣，並要求港府撤回修訂《逃犯條例》，立即撤回612暴動定性、停止搜捕和檢控年輕人。他也特別感謝台灣民眾支持香港的行動。

▲ 黃之鋒9月初受邀來台。（圖／翻攝自光合基金會）

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