　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

目睹蒙眼女孩被賣！護士改行賣蠟燭年銷售額破千萬　只為救她們

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲安柏（Amber Runyon）創立了一家蠟燭公司Eleventh Candle Co，想要藉此提升人口販賣受害者的生活。（圖／翻攝自臉書／Eleventh Candle Co.）

▲安柏（Amber Runyon）創立了一家蠟燭公司Eleventh Candle Co.來幫助人口販賣受害者的生活。（圖／翻攝自臉書／Eleventh Candle Co.，下同）

實習記者范芷菱／綜合報導

美國俄亥俄州的護士安柏（Amber Runyon）原先是一名護士，當她在衣索比亞進行醫療服務時，看到2名蒙著眼睛的年輕女孩被一名男子帶走，詢問導遊後得知她們可能被販賣成性奴，於是興起了想要改變的念頭。2015年，安柏創立了一家蠟燭公司Eleventh Candle Co.，想要藉此提升人口販賣受害者的生活，如今年銷售額也達到了100萬美元（約新台幣3100萬元）。

▲安柏（Amber Runyon）創立了一家蠟燭公司Eleventh Candle Co，想要藉此提升人口販賣受害者的生活。（圖／翻攝自臉書／Eleventh Candle Co.）

▲安柏當初只有250美元（約新台幣7800元）的資金。

據CNN報導，在衣索比亞從事醫療服務的安柏有一次看到2名蒙著眼睛的年輕女孩被一名男子帶走，後得知她們可能被反賣成性奴，於是心中升起想要幫助這樣受害女性的念頭。經過一番搜查後發現，她的家鄉俄亥俄州居然是美國人口販賣第4高的州，也進一步了解到貧窮、成癮、無家可歸、文盲和失業是造成人口販賣的主要因素，所以決定先提供就業給那些受害婦女。

為了能更快開始，安柏於2015年選擇開一家蠟燭公司Eleventh Candle Co.，「我甚至不喜歡蠟燭，但這是開銷低且啟動成本低的公司類型」，一開始連商業計畫都沒有的她，用全部只有250美元（約新台幣7800元）的資金購買了玻璃容器、蠟燭、燈芯等材料，開始了公司的第一步。

▲安柏（Amber Runyon）創立了一家蠟燭公司Eleventh Candle Co，想要藉此提升人口販賣受害者的生活。（圖／翻攝自臉書／Eleventh Candle Co.）

▲如今Eleventh Candle Co.的年銷售額達到了100萬美元。

安柏辭去護士的工作，每天花16至18小時製作多達100隻的蠟燭，並在農貿市場、網路平台上販售。她的堅持和公司的宗旨終於吸引顧客上門，2年後將業務轉移到一間倉庫並僱了4名女員工；Eleventh Candle Co.於2018年開始盈利，如今年銷售額達到了100萬美元，至目前為止已售出25萬支蠟燭，並在哥倫布市開設2間店面。

安柏透露，「員工約20至30歲，甚至有50歲的女性，其中有一些還犯了重罪，這裡可以讓他們學到一技之長。」一位女員工表示，「在這裡工作對我的生活產生了很大的影響，我每天都會很興奮地醒來，因為我有工作要做。在這裡我不會被評論，沒有人會因為我的過去而瞧不起我。」

▲安柏（Amber Runyon）創立了一家蠟燭公司Eleventh Candle Co，想要藉此提升人口販賣受害者的生活。（圖／翻攝自臉書／Eleventh Candle Co.）

▲公司提供需要幫助的女性一個工作機會。

安柏之所以將公司命名為Eleventh Candle，是因為象徵著一個信念：第11個小時就會有希望，「我的目標是員工人數不超過15人，當你做為一個小團隊留下來時，就可以像一個家庭一樣改變彼此的生活。」她希望繼續將品牌做大，以提供其他城市需要幫忙的女性一個工作機會。

就在去年，Eleventh Candle Co與場地租賃公司COHatch合作，後者提供製造場地並投資40萬美元（約新台幣1250萬元）用於未來幾年的擴店需求。

►戀愛老司機：重點是眼神

ET快訊
大雨夜襲5縣市！明天雨彈續炸「一片紫爆」熱點出爐
即／桃園民宅崩塌！3、4樓秒貫通「她被活埋」　公公搬石塊救人
剛勒斃女友！他抓屍體「人臉辨識」想登錄　驗證員傻：雙眼失焦
抓包！韓國瑜直播秀1人高公文山　一堆紅色最速件「公務員氣死」
華為「禁售」大限已到　美國再給90天寬限期

關鍵字：蠟燭,人口販賣,俄亥俄州,衣索比亞,北美要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普阻非法移民…上修庇護申請門檻　加州聯邦法官裁定無效

「我和車子綁定出售」眼鏡妹賣車送自己　求30歲買家一起帶走

俄少女15萬賣初夜！人口販子扮皮條客翻倍賺　「想怎樣就怎樣」逼當性奴

相信「嫁中國發大財」　巴基斯坦女慘淪性奴：整整一星期被集體性侵…

拉鍊壞了別急丟！必學「4招補救技巧」...靠一根叉子就能修

目睹蒙眼女孩被賣！護士改行賣蠟燭年銷售額破千萬　只為救她們

中大獎爽躺5年不工作　幸運男「剛開工又中1億」：不用再受苦啦

單親媽媽拋下工作　拎6歲女兒遊世界當背包客「抓住童年」

快訊／華為「禁售」大限已到　美國再給90天寬限期

難民營女孩5歲生日收到全新自行車　難忘感動「24年後找到他」惹哭3萬人！

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

具惠善宣布要離婚！！　安宰賢撂狠話：我們再見面沒有意義

Ella當眾被玖壹壹「吻遍」！　 嗨喊：我會被粉絲拉黑

3千人1小時清出14450公斤垃圾　北部最髒海灘！前後對比超驚人

生產過程曝光！寶寶「咕嚕滑出」　忍痛46分鐘...白犀牛媽媽累癱

春風、健志「摩托車」騎進演唱會 洋蔥後頭...「腳踏車」入場超悠哉XD

劉以豪索吻失敗委屈：800萬也不可以？　「麥子姐」潑水「321」大洗白！

BY2《明日之子3》大秀RAP！　直播無修音...網狂轟：車禍現場

邕聖祐：我喜歡的人只有一個　「約金香起看電影」開撩！

目睹蒙眼女孩被賣！護士改行賣蠟燭年銷售額破千萬　只為救她們

中大獎爽躺5年不工作　幸運男「剛開工又中1億」：不用再受苦啦

單親媽媽拋下工作　拎6歲女兒遊世界當背包客「抓住童年」

快訊／華為「禁售」大限已到　美國再給90天寬限期

難民營女孩5歲生日收到全新自行車　難忘感動「24年後找到他」惹哭3萬人！

以色列總理夫人闖「出訪專機駕駛艙」　烏克蘭迎賓麵包被她丟地上

健康男童看診323次　狂媽編病情逼做「13次大手術」還想騙肺部移植名單

地球其實是「甜甜圈形狀」？地平派學者打破圓形迷思

伊朗籍油輪「扣押獲釋」…駛出直布羅陀海峽　美方抗議被無視

軌道切斷腿！雲霄飛車跳車不及　男大生「斷肢沾滿土+多重骨折」接不回

顧立雄邀39家投信喝咖啡聚焦4議題　緊盯債券ETF投資人分散性

「違停被人拍照」駕駛闖店狂罵檢舉人　反錄影嗆：我律師朋友一堆

家庭月收入10萬適合生小孩嗎？　網友表示悲觀：養不起

大雨夜襲5縣市！周二雨彈續炸「高屏一片紫爆」　中尺度低壓恐生成接近

L金明洙感人手寫信爆抄來的！網畫黃線筆記：跟徐玄一模一樣

蔡英文用國家機器打選戰？　政壇「寒蟬效應」浮現

U15亞洲盃／4投飆11K無安打　中華隊首戰18比0扣倒香港

美售台66架F-16V　 陸委會：維護台海和平的必要舉動

嘉大語言中心推廣漢字之美　寫漢字拿獎金

世界搏茶會嘉義中埔登場　10國茶人邀你一起喝好茶　

絕美理髮師「中空爆乳」剪頭毛 養眼片瘋傳...本尊出面曝光價碼

國際熱門新聞

男大生遊樂園打工　右腿遭切斷

恐怖雲霄飛車　害20歲男心臟爆..

16天男嬰32度高溫封車內　「..

川普證實「批准售台F-16V戰..

慎入！印度4公尺岩蟒反芻流浪狗

陸女拍超美鑽石灣　下秒「搜救隊..

中大獎5年不工作　男開工又中1..

她停車購物... 回來見男屍躺..

22歲媽約12歲弟滾床！正太控..

女遭Uber司機性侵　還加收4..

白宮證實：川普想「買下格陵蘭」

「牛郎界帝王」豪宅曝　爆3怪癖..

警犬搜毒一鑽　短裙妹張腿被狂聞

炸彈客婚禮自爆63死　IS宣稱..

更多熱門

相關新聞

快訊／華為「禁售」大限到美再給90天寬限

美國5月發給華為的臨時許可證，在今天（19日）到期，是否執行禁售令引發全球關注。美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）接受媒體訪問時表示，美國政府將再給中國華為公司90天寬限期，華為可繼續購買美國產品，維持營運並提供顧客服務。

中國8月暫停裝載委內瑞拉石油

澳智庫：美國軍力衰退難敵中國

女遭Uber司機性侵　還加收4696元清潔費

「到府床戰」卻睡著　女買汽油燒毀他家

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

5同學開進蘇花隧道　被BMW超車…一早看新聞沉默了

男大生遊樂園打工　右腿遭切斷

李佳芬訪永康商圈「與男友人十指緊扣」

熊大免費貼圖來了！　LINE上傳限時動態就送貼圖

具惠善《熊孩子》老公話題全剪掉

學長啪完秒翻臉！她留遺書服藥慘死　

台灣10歲男孩奪寶可夢世界冠軍

製作人飆罵大根：誰放這王八蛋來的！

具惠善IG取關安宰賢　合照全刪光

被房東騙上樓！正妹女大生遭背刺慘死

快訊／13縣市大雨特報　氣象局：小心陽光是騙局

快訊／具惠善打臉：我被背叛！

南韓三大社2019上半年損益出爐

UberEats在家叫FoodPanda外送　英雄惜英雄

黎皓一「5大渣男行徑」被網狂轟

更多

最夯影音

更多

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

具惠善宣布要離婚！！　安宰賢撂狠話：我們再見面沒有意義

Ella當眾被玖壹壹「吻遍」！　 嗨喊：我會被粉絲拉黑

3千人1小時清出14450公斤垃圾　北部最髒海灘！前後對比超驚人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面