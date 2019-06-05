台灣藝術品從美國回家鄉！「順天美術館」捐600件館藏



▲「順天美術館」收藏超過600幅台灣藝術家作品，將全數無償捐贈給文化部。（圖／文化部提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

位在美國加州的「順天美術館」收藏超過600幅台灣藝術作品，橫跨日治時期到當代「將近一世紀」藝術家畫作，包括陳澄波、廖繼春、李梅樹、薛保瑕、梅丁衍、許自貴⋯等，可說是台灣藝術史的縮影。而這些館藏品在近日舉辦「劇與展」返鄉告別展，此後將於6月下旬、7月，全數無償捐贈回台，完成創辦人許鴻源博士的遺願：「這些畫不是我個人的⋯⋯有一天要回家、回到台灣。」



▲600件館藏品舉辦「劇與展」返鄉告別展。左起為：許鴻源博士的家屬許照信董事長、駐洛杉磯台北經文處處長朱文祥大使、陳飛龍館長。

「順天美術館」由順天堂藥廠創辦人許鴻源博士與夫人許林碖在1993年創立，專門展示許博士家族歷經兩代的蒐藏。許博士在生前曾說，「這些畫不是我個人的，是台灣人的財產，要完整蒐藏，不要分散，有一天要回家、回到台灣。」因此長子許照信為實現父親遺願，於去年9月與文化部長鄭麗君簽訂合作意向書，將全數館藏贈予文化部，並由國立台灣美術館進行典藏、維護。

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▲2018年在順天美術館陳飛龍館長（右1）見證下，鄭麗君部長（中）與許博市長子許照信（左1），簽署捐贈意向書。

這批捐贈館藏分別來自陳澄波、廖繼春、李梅樹、郭雪湖、李石樵、顏水龍等活躍於日治時期的前輩藝術家；呂基正、張義雄、洪瑞麟、廖修平、蕭如松、陳正雄等於戰後各執牛耳的藝術家；以及陳庭詩、秦松、席徳進、沈耀初等於戰後來台成長、發展的藝術家等。此外，蒐藏觸角也延伸至70、80年代赴美留學的年輕學子，如薛保瑕、梅丁衍、許自貴、賴純純、黃銘哲等，該等都已是當今活躍於畫壇的重要藝術家。

▲▼鄭麗君去年在陳飛龍館長帶領下，參觀順天美術館。

600件館藏品在返鄉之前，於6月2日舉行告別特展「劇與展」。文化部長鄭麗君也於美東時間5月23日晚間，參加「順天美術館藏品—告別鄉親美東巡迴展」開幕活動，提到「許博士不僅收藏藝術，也收藏了台灣的歷史，他的收藏行動本身，就是台灣藝術史的一部分。」



▲文化部長鄭麗君於美東時間5月23日晚間，參加「順天美術館藏品—告別鄉親美東巡迴展」開幕活動。

她也說，過去在台灣，國家對藝術史所做的努力仍遠遠不夠，近2年文化部在前瞻基礎建設計畫中提出「重建台灣藝術史」計畫，就是希望讓每個台灣人都可以懷抱熱情與多元視野，去欣賞和探索台灣藝術發展的歷程，讓台灣藝術的重新發現與述說成為一種運動。而順天典藏能夠回家，完成許博士的遺願，象徵的正是重建台灣藝術史跨出重要的一步。她也特別感謝順天美術館陳飛龍館長，始終守護著順天典藏與許博士的遺願。



▲「劇與展」返鄉告別展，將在順天美術館至6月19日。

「劇與展」將在順天美術館展至6月19日，參觀採預約制，許多僑胞以及當地愛好藝術的民眾都紛紛把握機會參觀，也對於順天無償捐贈藝術品回台的義舉深受感動。此外，大洛杉磯台灣會館也將於6月8日舉行「順天蒐藏的故事」講座，由陳飛龍館長主講，並播映台灣藝術家紀錄片，讓位在南加州的民眾可以把握最後機會親睹名作風采，並透過講座深入了解台灣近代重要藝術家以及順天美術館的故事。



▲告別展當天，許多人來見證重要時刻。左起：洛杉磯台灣書院主任楊婷媜、順天美術館館長陳飛龍、順天董事長許照信、許照信夫人陳雅媛、許照信之妹許純真。

文化部指出，本次美國巡迴展結束後，順天典藏將於今年（2019）下半年運輸回國，並由文化部委託國立台灣美術館，進行整飭及研究，並陸續展開保存、維護、修復等作業，預計於2020年下半年舉辦第一檔展覽，屆時就能讓這批完整遺留在海外的台灣藝術典藏與國人見面。