正港台灣味！愛。創造：用香氣，傳遞人與人之間的情意

「香氣，是上天給人最特別的禮物。」

看不到、摸不著，卻總是在嗅到某些氣息時，勾起心中的某份情感，對愛。創造 Allietare 創辦人徐瑜璘來說更是如此，選擇以療癒人心的香氛蠟燭和擴香做為品牌主打商品，她想傳達的除了安定心情的力量外，也希望人們可以透過這些味道，打造屬於家的溫暖或是一份特別的回憶。

全職媽媽轉創業家，一切初心源自於「家」

▲創業，對原本身為職業媽媽的徐瑜璘而言，是個截然不同的挑戰。

成為創業家前，徐瑜璘是一位從事數位學習的專業經理人，協助企業做網路課程規劃，過著日夜顛倒的生活；結婚懷孕後，她和先生達成共識，毅然決然辭掉工作，在家陪伴孩子度過成長的黃金時期。

然而，閒不下來的她很快就發現，自己無法全心全意當個專職的家庭主婦。正在思考可以做些什麼的時候，發現先生和孩子的皮膚狀況常有乾燥、過敏的情況出現，便和一群媽媽自製「母乳皂」，藉由「天然洗滌劑」改善家人肌膚問題，因緣際會下也開始在網路上販售自製相關皂品，開啟了徐瑜璘創立品牌的第一步。

▲徐瑜琳很清楚全職媽媽要回歸職場的不安定感。

於是，愛。創造 Allietare 就在 2015 年誕生了！身為一位背負家庭與工作責任的斜槓母親，她特別組了一支「媽媽團隊」，自己負責商品開發和熟稔的市場行銷，夥伴們則負責後端的製品與銷售，相互的合作下，同樣也是一種以「家」為核心的出發點。

夫妻共事的訣竅，就是不斷地磨合

▲使用公平貿易區的木芯搭配乳液蠟燭，讓愛。創造 Allietare 的商品十分具有獨特性。

愛。創造 Allietare 品牌創立初期以手工皂販售為主，直到 2017 年的耶誕季，剛生完第二胎的徐瑜璘將原本為「第二主打」的木芯香氛乳液蠟燭放至台灣文創平台 Pinkoi，意外受到網友們的歡迎引發熱銷，便決定由羊乳皂漸漸轉型為手作香氛產業，隔年並進駐新板誠品，有了實體的櫃位，也加深了她和先生的「忙碌指數」。

面對兩個孩子的養育和公司排山倒海的大小事，徐瑜璘坦言創業的路上確實「風雨不斷」，不論是資金流通、行銷手法、商品開發、員工協調，各方面的狀況都是源源不斷的，之中最困難的還有與先生的溝通。

如同帶孩子一樣，兩人來自不同的家庭，對教育會有各自的想法；而在工作上該如何將雙方的意見變成唯一的意見，也是夫妻倆需要不斷溝通、磨合的重要課題。

▲面對夫妻共同創業，徐瑜璘和先生都會用心傾聽雙方的建議。

「學習用對方的角度來看事情，正因為我們是家人才有更多彼此溝通的時間。」徐瑜璘認真地說，無論是主導前端銷售、櫃位管理的先生，還是管理後端製作、產品研發的自己，都有雙方應該承擔的責任，難免會因為意見分歧而產生摩擦。因此，即便不認同，但夫妻倆依舊會尊重並聆聽對方的看法，事情才會有完美的解套辦法。

結合家與台灣特色，創造記憶中的味道

進入香氛產業後，徐瑜璘依舊希望品牌定調在維持以「家」為核心的主軸，她不停地反覆思考：「家的味道到底是什麼？」

▲每項商品都有其背後蘊含的意義，是徐瑜璘賦予品牌的生命力。

後來，她從許多客人的身上看見了答案，不論是聞到檜木味就想起高雄家鄉的女孩，或是嗅到荔枝味便憶起從前媽媽剝水果時的北漂青年，他們透過氣味告訴徐瑜璘──「我們是台灣人，台灣就是我們的家」。因此，創造「台灣味」順勢成為愛。

創造 Allietare 品牌的重要特色，例如名為「感恩」的蠟燭以白玉蘭為基底，象徵在路上常看到的玉蘭花販售者，即便為社會中弱勢的一群仍努力工作、感念社會；「幸福角落」是烏龍茶香氣，比喻人們在喝茶時會有一份溫暖、幸福的感受；而「勇氣」則是竹子，表現君子大方、直率的風度。

目前愛。創造 Allietare 的香氛蠟燭共有 20 多種味道，其中有多達 10 種屬於「正港的台灣味」。而今年（2019） 6 月，品牌精選了 5 種熱門香氣製成擴香商品，搭配設計感十足的擴香木片，做為傳遞情感的媒介，徐瑜璘希望能透過這些文字和氣味背後的訊息，傳遞人與人之間的關心和情愛，讓收到的人也有心被溫暖到的感覺。

今年 9 月，品牌將進駐西門誠品，開啟了另一段挑戰與里程碑。回顧創業的四年間，有風也有浪，但暴風雨結束後，船始終會駛往家的方向。雖然，家庭和工作仍不停在徐瑜璘心中抗衡，但她形容品牌就像一位會帶給她愉悅心情，卻又需要用心照顧的另一半，即使有許多紛爭，兩人終究能攜手持續前進，邁向幸福又溫暖的容身之處──「家」。

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攝影：艾葳精品婚紗

部分圖片提供：愛。創造 Allietare

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