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台青脫醫師袍赴陸養魚　推物聯網＋大數據無毒工法

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▲▼東莞無毒養殖台青。（圖／受訪者提供）

▲東莞無毒養殖台青翟榮迪與毋容迪。（圖／受訪者提供）

記者陳政錄／綜合報導

近年國際情勢劇烈變化，儘管兩岸風氣興盛，但項目內容也需求新求變，在早年代工業台商大本營的廣東東莞，就有從醫學院畢業的台青，放棄醫生工作，讓自己的專業「轉了個彎」，與夥伴們投入「無毒養殖」項目，改善環境，也讓魚蝦產量倍增。

希勒康生物科技CEO翟榮迪來自台灣，和伙伴毋容迪等於醫學院畢業兩年後，2016年入駐東莞松山湖海峽兩岸青年創業基地，一開始只是想嘗試創業，並從熟悉的醫學材料著手，「面膜都設計好了」，但發現當地法規嚴格、市場競爭大，決定轉換跑道。

▲▼東莞無毒養殖台青。（圖／取自南方網）

▲東莞無毒養殖台青。（圖／取自南方網，下同）

後來，由於自己和創業夥伴在消毒材料，以及病菌種偵測等領域有點心得，在幫一家水產業者整治環境、研究甲魚養殖死亡率過高問題時，發現當地不少漁民養殖方式較傳統，找到新的商機。

隨後翟榮迪與毋容迪用消毒材料為出發點，搭配自製肥料，整合大數據分析、疾病菌種偵測、生物淨化水質系統等，進行系統科學的水產養殖，使平均產量變為原來的2.5倍。目前，「無毒養殖」項目已經在東莞、珠海、中山、河源四地與6個漁農養殖場展開合作，養殖總面積達350畝，利潤最高可達每畝20000元人民幣，投報率最高達400%。

翟榮迪坦言，從醫學生到創業者，加上人生地不熟，對魚青年創業團隊都是很大的挑戰，急需廣交和善用人脈，選對青創機地輔導。他說，目前自家團隊租用的蝦塘，在今年也逐漸展開大規模養殖，將是推展經營規模的重要一步。

▲▼東莞無毒養殖台青。（圖／取自南方網）

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