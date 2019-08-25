工作是種人生修練！Color C’ode：值得做的事，即使做壞也值得

在你的記憶中，有沒有一種味道是能讓你懷念？當再次嘗到時，會想起一個人、一種心情，甚至是一段故事？

陳列在 Color C’ode 凱莉小姐櫥窗中的多款蛋糕，都曾在某個人的生命扮演著重要的角色，可能是彌月之喜、生日祝福或是求婚驚喜，承載著每一位顧客當時的情感和回憶。

儘管這五年當中，也曾陸續推出新品，但數個經典的口味仍然屹立長存，如同「時光寶盒」裡的味蕾，收藏在大家的心中，再三回味。「一間傳遞幸福的甜點店，正是我覺得 Color C’ode 存在的價值！」創辦人蔡莉屏 Kelly 如是說。

一塊蛋糕的背後，其實有著一群人

▲每個節慶 Color C’ode 都會推出 1-2 款新蛋糕，但同時 Kelly 也想留住雋永的經典味道。

大學雙主修公行系和社工系的 Kelly，原以為自己畢業後會跟其它同屆的同學一樣，走往政府部門或是考公職，沒想到在大四那年，家教學生家長的一句「妳有興趣創業嗎？」開啟了她人生中的另一個選項。

當時的她沒有多想，連什麼叫害怕都不知道，帶著一股傻勁和膽識便決定創業。不過 Kelly 旋即意識到，這股衝勁雖可以帶來向前的動力，但若想要走得長遠，僅憑自己一人，是沒有辦法做到的。於是，她決定建立團隊，從尋覓專業的甜點師傅開始。

▲對 Kelly 來說，Sam 和公司的每一位成員，不僅是員工，更是夥伴！

後來 Kelly 在偶然的機會下遇到 Sam 主廚，一位肯努力又堅持原則的人。Kelly 如進入回憶般說，Sam 原先是位職業軍人，某次夢到自己戴著一頂高帽子，燃起他想做西點廚師的夢想，便至傳統麵包店當學徒，即便手指上有缺陷，但他仍盡最大的努力達成目標。

成功出師後，更進一步被挖角到美國擔任研發主廚，這對 Sam 可說是夢寐以求的肯定！

但沒想到當時的經營者居然要求他使用明顯變質的原料，無法苟同的 Sam ，毅然決然地放棄，隔天立刻買機票飛回台灣，並且再次打開人力銀行履歷。很巧地是，就在這時 Kelly 正好希望能夠組織一個專業團隊，宛如上天賜與的奇妙緣份，Sam 和 Kelly 兩人相談合拍，而後成為共同打拼的搭檔直到現在。

▲一份甜點的價值，除了標價上的數字外，更可貴的是背後許多人親手製作、用心傾注的心意。

事實上， Kelly 時常分享這些故事在品牌的粉絲專頁和 Instagram 上，「我覺得夥伴們所付出的心力是值得被看見的，且如果連我都不說，那麼有誰會看到他們的努力呢？」

當大家都在歌頌英雄式的成功時，Kelly 想讓消費者看見的是，這些蛋糕的價值並非僅是標價上的數字，還有背後所有人的付出，包含製作、包裝、文案、客服，和站在第一線銷售的門市人員等所共同努力的心意。

一個 23 歲的小女生，憑什麼當老闆？



▲沒有人生來就什麼都會，從 23 歲到現在，Kelly 始終在學習如何成為一名好的經營者。

回想起創業的這幾年，Kelly 說她也曾經什麼都不懂，不僅被員工指著鼻子罵：「你憑什麼當老闆？」就連合作窗口也問她：「妳要不要回去找老闆來談？」種種的質疑和受挫對於一個年僅 23 歲的小女生來說，確實有些嚴苛。「但對於員工而言，我是公司的負責人，就該有老闆的樣子，面對事情時，不能像同齡女生的反應。」

於是，Kelly 想辦法從外表開始，透過髮型、穿著塑造專業的形象的同時，也訓練自己表現得更加沉穩得體，直至今日，她仍然在學習與努力。對 Kelly 來說，一名好的經營者即便內心情緒早已波濤洶湧，表現出來的模樣仍要像海平面般風平浪靜，冷靜沉著地面對每個狀況，才有本事帶領員工挺住大風大浪，航行到更遠的地方。

老天安排的挫折，都是化了妝的祝福

▲人的智慧是沒有極限的，對於 Kelly 而言，只要承認自己的不足並且願意成長，就能更上層樓。

像是去年，Color C’ode 才剛經歷一波嚴重的資安風暴。基於對品牌的信賴，導致有些消費者誤信錯誤的信息因而受騙，不僅打爆公司客服、門市電話，甚至走上法律途徑。

面對網路系統商的失誤，即便品牌也是受害者，但 Kelly 沒有時間沮喪和生氣，「畢竟消費者是因為那麼相信我們，才會受騙」，挽起袖子、負起全責，那陣子公司的每一位同仁天天都留下來加班一同面對解決，盡可能地將傷害降到最少。

▲即便只是販賣蛋糕，但身為公司的創辦人，仍然要懂經營、管理、財務等大小事。

也是在這個時候，Kelly 才明白，縱使自己不懂資安，也非網站工程師，但身為一個品牌的負責人，只要任何有關公司的事，她就必須透過進修、書籍等各種方法去了解和學習，才足以面對經營上任何的突發事件。所幸，後來靠著電商前輩的牽線，Kelly 遇見了很好的系統商合作夥伴，非常熱心地幫助 Color C’ode 用最短的時間重振腳步。

有些時候老天安排的挫折就像化了妝的祝福，當下無力解決的事情，這個困難就會成為挫折的絆腳石，但當成長後回顧，才會明白「它」其實能成為讓我們望向遠方的墊腳石，引領我們遇見更棒的人、事、物。

▲Kelly 認為問題的本質都是中性的，當我們有能力解決之後，它就再也不是困難了。

如同 Color C’ode 蛋糕盒蓋上寫的：「如果生命中有一件事情值得去做， 那就算做壞了也值得。」工作占我們人生中近三分之一的時間，從 Kelly 的身上不難發現，對她而言工作不僅止是賺錢生活的工具，更是能夠帶著她領略人生的奧義和成長的途徑，即便創業艱辛，她也仍然熱愛著這份事業。

目前她除了在台灣大學創新創業管理研究所進修之外，未來還是希望能永保初心，繼續誠心地傳遞幸福給每一位消費者。

你呢？可曾想過工作對你的意義是什麼嗎？

Color C’ode 凱莉小姐

－：Facebook

－：一間傳遞幸福的甜點店

攝影：艾葳精品婚紗

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