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關心台南供水　台水董事長南化水庫視察防汛整備

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▲台水董事長魏明谷關心南部供水狀況，至南化水庫視察防汛整備狀況，以及關心水庫清淤進度及慰問台水人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台水董事長魏明谷（左二）關心南部供水狀況，至南化水庫視察防汛整備狀況，以及關心水庫清淤進度及慰問台水人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣7、8月份進入汛期，近期南部豪雨不斷及颱風侵襲，台水董事長魏明谷關心南部供水狀況，8月28日特別南下至南化水庫視察防汛整備狀況，以及關心水庫清淤進度，同時慰勞及感謝台水人員不辭辛勞達成任務。

台水六區處表示，南化水庫有效蓄水容量為9145萬立方公尺，因近期南部豪雨不斷，水庫持續進帳，截至8月27日蓄水率達99.8％，因防汛及防颱工作準備得宜，且密切監控原水濁度，在適度調配供水下，該處在颱風及汛期期間仍維持平日91萬立方公尺左右的穩定供水狀態。

▲台水董事長魏明谷關心南部供水狀況，至南化水庫視察防汛整備狀況，以及關心水庫清淤進度及慰問台水人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

魏明谷董事長視察南化水庫越域引水口，以及緊急狀況發生時啟動的壩頂取水等設施，另外並關心防淤隧道興建進度，且了解陸挖、抽泥及水力排砂等各項清淤工程的進度。

魏明谷董事長表示，南化水庫原水供水量達每日115萬立方公尺，除供應台南地區用水外，亦支援高雄地區用水，扮演南部地區重要民生供水角色，然因多年來豪雨侵襲造成泥砂淤積，影響水庫蓄容量，故清淤工作刻不容緩，應該要持續不斷進行，才能穩定南部供水。

魏明谷董事長此行南下除視察南化水庫外，亦前往各基層單位慰勞員工，感謝台水人員於白鹿颱風來襲時犠牲休假，堅守崗位，達成零停水的使命，此外並叮嚀密切注意第12號颱風楊柳之動向，請大家仍不可鬆懈，保持警戒狀態，以維護大台南186萬用水人口供水正常。

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