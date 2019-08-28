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用繪本傳達錯誤性平教育　他提6點面對「彩虹媽媽」

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▲▼《妮妮的紅長褲》。（圖／翻攝自《妮妮的紅長褲》）

▲有網友指出，校園內出現彩虹媽媽在帶學生讀疑似鼓吹霸凌的繪本。（圖／翻攝自《妮妮的紅長褲》）

記者崔至雲／台北報導

日前有網友在臉書上指出，校園內出現「彩虹媽媽」帶學生讀疑似「充滿偏見和霸凌」的繪本，甚至傳達「男生應該怎樣，女生應該怎樣」的錯誤僵化性別刻板印象等。高雄市港和國小教師劉育豪今（28日）在臉書上提出6點步驟，供父母往後面對校園中的「彩虹媽媽」應該做的事情。

劉育豪指出，一直以來，不時會有媽媽或爸爸問他「校園內有彩虹媽媽該怎麼辦？」他了解爸媽的擔心，因這些性別友善的爸媽，早就從不同的資訊來源，得知了「彩虹媽媽」的不妥適，因此對於自己的孩子可能碰到彩媽課程，充滿焦慮；另外，這些父母背後沒有團體沒有組織，單打獨鬥之下，難免會出現未戰先降的挫敗感。

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▲▼《妮妮的紅長褲》。（圖／翻攝自《妮妮的紅長褲》）

▲《妮妮的紅長褲》。（圖／翻攝自《妮妮的紅長褲》）

為了解決父母的疑問，劉育豪列了6點解決方訪供父母參考。

1、可以先去禮貌請教「教務主任」，學校的彩媽課程，有沒有經過「課程發展委員會」（課發會）審核？如果是一整個學期都有相關系列課程，那必須在前一個學年度結束前，將課程計畫送審通過，才能於下個學年度開始實施。

2、如果上述流程完備，事實上彩虹媽媽是可以進入校園的沒錯。可是，魔鬼往往就藏在細節裡：就我所知，有些彩虹媽媽確實會將一整個學期的課程內容以文件形式拿予學校，可是文件內容往往只有週次/日期和每週主題，實際的實施內容其實是缺乏的。比如說，它可能寫個「第四周：生命教育」，但實質內容不清楚，因而產生了某些落差，相對上課程實作的「彈性空間」也就被創造出來了。

3. 承上，若彩虹媽媽確實入了班，那麼，我會建議看要不要去旁聽？實際上，我也沒親身聽過彩媽課程的宣講內容，只是從許多經驗分享中，得知他們的兩性刻板和缺乏多元，然而終究不是第一手資料。如果真的有心，很鼓勵父母去跟導師和彩虹媽媽談，希望能夠入班旁聽。在不先入為主的心態下，去理解一下他們在講些什麼，其實也滿好的。只是，能不能洽談成功，恐怕也得看對方的反應如何。

4. 如果可以入班旁聽，建議您把彩虹媽媽的宣講內容記錄下來。ok的，當然沒問題，甚至還要感謝人家，為孩子做了這麼多的義務工作。不ok的，第一步，請首先向導師和彩虹媽媽直接反應，針對議題的合適度做理性討論；第二步，若反應後，得到的是河蟹的態度與回應，那就公諸於世，看是就近跟友善性別團體「告狀」，或者也可以找我。後續或許就讓我們來做成社會運動，以期能淘汰校園內的不適當課程。

5. 如果您是一個有幾分戰鬥精神的家長，有力氣，有時間的話，非常鼓勵您去爭取進入課發會，擔任家長代表，以期直接影響校內決策。化防守為進攻，展現深具性別意識的公民意志，這對孩子而言，更加是一場優良的示範。

6. 最後，必須提醒各位的是：盡量避免單打獨鬥，最好能找到志同道合的夥伴。或許是同班的學生家長，它班的當然也行；若能再加上學校老師的協助，那就更好了。這是一場人眾我寡的爭戰，真要處理起來，沒那麼簡單，所以，務必不要把自己消耗殆盡，那就沒得玩了。

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