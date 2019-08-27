屏科大特聘教授蝦專家鄭文騰　獲2019年全國十大傑出農業專家

▲屏東科技大學特聘教授蝦專家鄭文騰，獲2019年全國十大傑出農業專家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東科技大學水產養殖系特聘教授鄭文騰致力於水域環境生態保育、養殖蝦類環境研究、利用生物性廢棄物研發水產動物機能性保健添加劑、自發酵產品分離特殊性益生菌，作為生理免疫調節劑與養殖水質改良劑，建立智慧養殖新技術，嘉惠養殖漁民，引領產業科技，榮獲2019年「全國十大傑出農業專家」。

鄭文騰教授為屏科大校友，服完兵役後即回校服務，期間並至台大進修取得博士學位，至今已從事教學研究工作逾35年；任職系主任期間，推動完成水產系全國唯一技職院校具有大學部到博士班完整學制的水產養殖系、設置水產科技飼料實習廠及產業化水產養殖實習場設施，提供師生完善的實習研究場域，且建立他校學術交流及產學合作基地，每年為國家培育出眾多的水產養殖專家、管理及研發人才。

在學術外交方面則協助國合會進行非洲查德、甘比亞、布吉納法索及東南亞印尼、馬來西亞等國評估其水產養殖產業發展狀況，作為台灣援助邦交的重要依據；輔導推動輸出大陸甲魚養殖場登錄管理，確保產品衛生安全及輸銷程序符合該地規範，提升台灣甲魚品管及暢通銷售管道。

鄭教授說，為因應食安問題，減少消費者對魚蝦使用過多抗生素的疑慮及解決天然的農業生物性廢棄物的問題，研究以大型海藻、布袋蓮、香蕉皮、可可果莢等，去萃取天然生物活性物質製作水產動物機能保健劑，並利用發酵產品分離特殊性益生菌，作為生理免疫調節劑與養殖水質改良劑。經實驗使用這些其添加劑後，蝦類養殖常見的環境緊迫生理與免疫抗病等問題，皆獲得良好的改善，有效提升養殖環境公共衛生，並改善不當用藥問題。