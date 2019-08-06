台東父女散步拾獲「鸞山村寶貝」穿山甲　斷尾受傷後送屏科大

▲台東縣鹿野鄉瑞和村寶華部落的黃姓父女晚間散步拾獲穿山甲，送交警所尋求專業處置。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

住在台東縣鹿野鄉瑞和村寶華部落的黃姓民眾，5日下午與女兒至瑞豐派出所報稱，4日晚間9點左右散步時在水溝內檢到一隻受傷的穿山甲，不知道該怎麼辦，所以交到派出所。所長張能為隨即聯繫鹿野鄉公所農觀課，經檢視受傷狀況後，將後送屏東科技大學動物收容所收容。

「穿山甲」為保育類的野生動物，個性膽小、行動緩慢、毫無攻擊性且有著美麗鱗片的穿山甲，是種以螞蟻為食物的哺乳類動物，有著迷人外型、如身上披著如「龍」般的唯美鱗片，遇危險時會蜷縮成球狀防禦，但卻也因為這種特性，導致穿山甲遭大量捕獵，現已面臨瀕臨絕種的地步。關山警察分局鸞山派出所為保育穿山甲，與村內民眾結合成立「守望相助隊巡守隊」，將以往的「捕獵」，轉變為「保育」，現在穿山甲已成為「鸞山村的寶貝」。

▲穿山甲已成為台東「鸞山村的寶貝」。

台東縣海岸山脈為穿山甲良好的棲息地，但因活動區域與村莊生活空間重疊，時有發生穿山甲與村民「偶遇」的狀況，5日下午15時20分許，黃姓父女將在水溝裡檢到的穿山甲以籠子裝妥交到瑞豐派出所，張所長立即聯絡鹿野鄉鄉公所農觀課，初步檢視該穿山甲應係幼獸，尾部有遭夾斷之傷痕，外觀其他部位正常。縣府農業處已決定6日下午護送至屏科大動物收容所收容。

▲鄉公所農觀課初步檢視該穿山甲應係幼獸，尾部有遭夾斷之傷痕，外觀其他部位正常。決定送至屏科大動物收容所收容。

關山警察分局分局長潘仕能表示，穿山甲之所以遭到捕獵，原因在傳統的中藥配方中認為鱗片有活血、打通經絡等保健功效，但至今一直都沒有科學能夠證明，其實鱗片就和犀牛角一樣，其成分根本就與人類自己的指甲相同，為角質構成的身體組織，製成中藥根本一點意義也沒有，期望透過不斷宣導，導正民眾偏差觀念。