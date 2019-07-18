「史上最大合併案！」　屏科大、台科大、雲科大3校有意合校

▲屏科大與台科大討論合校，雲科大也表達參加意願 ，圖雲科大楊能舒校長（左起）、屏科大戴昌賢校長、台科大廖慶榮校長合影。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏科大與台科大分別經兩校校務會議通過組成「合校工作小組」進行合併研商，希望同屬技職體系的兩校能透過合併達成「1加1大於2」的效果，經17、18日兩天，台科大一、二級主管、校友及學生代表在屏科大進行兩天一夜雙邊交流共識營，找出兩校更契合且能互相加乘，創造超越「2」的價值，兩校合併也吸引雲科大的興趣，表達希望共同參與，該校楊能舒校長、方國定副校長及校發中心楊仁壽主任等出席屏科及台科的交流會議，3校均對合校表達樂觀其成態度。

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▲▼參觀屏科大木材科學設計系、台科大參觀屏科大健身運動產業人才培育基地。



屏科大戴昌賢校長說，「科技的進步和時代變遷，不管在社會還是教育方面需要將量與質同步提升，3個學校的合作、互補，從量變到質變來增強大學的競爭力，台科大與屏科大先前就已經透過校務會議通過成立合校工作小組，而雲科大在工管及設計類系所也有非常大的特色，並主動提出希望加入這個陣容，這次透過共識營的方式，希望讓3所學校都能更加認識彼此。

台科大廖慶榮校長說，3校的合併未來不僅能整合台灣技職教育的資源，同時將國際競爭力更加提升，且台灣需要有一個世界級的科技大學，培育更多技職體系優秀的學生。

雲科大楊能舒校長表示，屏科大最擅長的是農業，若能與台科大專精的物聯網技術相結合，就能建立起智慧農業的基礎，若加上雲科大的設計專長，就能幫台灣的農業提升價值。合校後將創造許多像這樣發揮合作綜效的可能性。



戴昌賢說，原先提到台科與屏科合校的目的在於1加1大於2，若加入雲科三校整合更要1加1加1大於4、5的效果，所以希望未來以各校組織規模不減為原則，未來也希望能放寬人事、銓敘等法規，以最好的配套機制達到創新的作法。