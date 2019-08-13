動手體驗新世代智慧化加工　學生對未來目標更明確

▲ 國立屏東科技大學機械工程系12、13日舉辦「動手做新世代智慧化加工樂趣多」體驗營 ，圖為：屏東高工同學進行自動化前的機具裝置。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

國立屏東科技大學機械工程系12、13日舉辦「動手做新世代智慧化加工樂趣多」體驗營，吸引屏東高工、旗山農工、內埔農工等20多位高中職學生參與，他們今天在該校科大機械工廠進行精密機械加工實際操作，體驗智慧化加工的樂趣。

▲▼CNC銑床製作零件可達到全自動化生產、內埔農工同學展示自己製作的精密零件。

體驗營課程，有「機電整合控制」、「機械手臂控制」到「精密機械加工」等，讓學生透過動手操作體驗人與機械手臂下棋、機械手臂雕刻精美的葫蘆小夜燈及盆栽自動澆水系統，智慧製造加工等，體驗新世代智慧加工的技能的樂趣。

屏科大機械系張清水助理教授說，許多高中職同學對自己的興趣和所學不是非常明確，透過體驗營可以幫助同學未來在填選志願的時候更有目標。

內埔農工機械科三年級王廷藝同學說，學校的機器和教學屬於比較傳統工廠的生產方式，來屏科大看到很多新設備學到更先進的機械、全自動、智慧化的生產方式，對未來的升學和就業都有更多不同的想法。

旗山農工機電科三年級侯永荃同學說，喜歡屏科大上課的環境，參加體驗營的過程也接觸很多跟以往不同的機器，覺得很有趣。