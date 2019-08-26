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12號颱風「楊柳」可能在明後天生成！週四起東、南部防「雨彈」

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▲▼熱帶性低氣壓路徑圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲熱帶性低氣壓路徑圖。（圖／翻攝中央氣象局）

記者邱茀濱／綜合報導

位於菲律賓東方的熱帶性低氣壓，有持續增強為輕度颱風的趨勢，26日20時的中心位置在北緯14.50度，東經129.50度，以每小時25公里速度，向西進行。有機會在明後天增強為今年第12號颱風「楊柳」。據氣象局預測，29日至31日熱帶性低氣壓或颱風外圍雲系影響，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨；30日、31日南部及東北部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

氣象局說，位於菲律賓東方海面的低壓，於26日天上午8時增強為熱帶性低氣壓，有持續增強為輕度颱風的趨勢，未來朝西北西通過菲律賓進入南海的機率最高，短時間內對台灣的天氣沒有直接影響。

請繼續往下閱讀...

氣象局預測，27日天氣更加穩定，僅東南部及恆春半島有些零星降雨，整體天氣都算不錯，各地多雲到晴，午後雷陣雨較集中在各地山區，高溫比今天更高，西半部及東北部地區35、36度，花東地區則是33度左右。

此外，天氣職人「吳聖宇」26日在臉書上預測，台灣29日之後隨著熱帶低壓或颱風進入南海，風向轉為東南風到偏南風，外圍水氣北上，加上高壓向東退後，大氣環境轉趨不穩定，預估週四、週五（29至30日）一直到週末期間（31至1日）南部、花東地區有短暫陣雨出現機會，中北部午後有雷雨，並且有局部大雷雨發生的可能性。

▲▼熱帶性低氣壓有機會在明後天增強為今年第12號颱風楊柳。（圖／翻攝天氣職人-吳聖宇臉書）

▲吳聖宇說，熱帶性低氣壓有機會在明後天增強為今年第12號颱風楊柳。（圖／翻攝天氣職人-吳聖宇臉書）

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關鍵字：楊柳颱風,氣象預報,氣象局

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