一早狗門外狂叫！驚見眼鏡蛇掛水龍頭　台南網友籲：來這裡要小心！

▲網友PO出家中出現的保育類眼鏡蛇的照片。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者林悅／台南報導

有網友在臉書社群PO眼鏡蛇照片，指26日早上6時，聽到家裡的狗在亂吠，起來發現竟有一條蛇掛在家裡，網友大驚失色馬上通報119，消防員到場幫忙捕獲到一尾劇毒眼鏡蛇。網友指出早先有些宗教團體在「安平四草」附近放生眼鏡蛇，鄰居有人的狗被咬死，籲請宗教團體或民眾不可亂放生。

網友指出，早前附近鄰居有看過有人放生保育類眼鏡蛇，目前安平四草附近已經有生了好幾代蛇子蛇孫，這些蛇的地點大約是在四草大道的附近，26日早上發現家裡有蛇，起先也不知是什麼蛇，蛇頭的部分不是很明顯的三角形，而後通報消防局來抓蛇，後來才從消防隊員口中得知是眼鏡蛇。

網友說蛇真的會怕狗，早上蛇被狗的吠叫聲嚇到，掛在戶外的水龍頭上，把狗趕進到室內之後，蛇便開始竄逃。網友 PO文希望任何宗教團體及民眾都不要隨意喜好而放生，「這些人放生完之後拍拍屁股就走人，有沒有想過後面造成當地居民多大的困擾，今天要是咬到人誰要負責？拜託不要在作這些沒有意義的放生。」

原po表示，目前這裡附近確實有眼鏡蛇在出沒，也要提醒過來這裡的人要進入草叢時，多多注意安全。網友PO文一出引起熱議，網友紛紛留言表示：「那個宗教團體放的 再抓回去他哪裡放」、「亂放生害死其他動物，這也算一種殺生吧～還造成他人危險」、「這不是放生啊！根本是造孽」、「沒去買沒去抓哪來的動物放生」。

還有網友說，「他們不知道遵循天地運轉法則，用買來放生是錯誤，牠們自有辦法生存，不需我們去擾亂牠們生存法則，一定要導正他們錯誤的思想」、「以為放生可以積功德…根本沒有想到殺生」、「有目的的放生基本上是無德的，所以這種亂放生根本沒意義也造成很多人麻煩的，還在那邊傻傻的自以為做功德，根本是造孽」。

但也有人表示這不是放生，「這是台灣本來就有的原生物種舟山眼鏡蛇，不見得是放生的，可能要先查證是否真的有放生團體以及其團體名稱，否則這樣其實蠻容易造成大家的恐慌，以及野生動物受害」。

網友們一致認為，宗教團體或民眾不應該以買賣放生「物種」的方式來放生，且每種物種都有不同的生活習性，不可以隨意放生，以免傷害到這些物種，想做善事，反而害死生命，這樣有真的會有功德嗎？