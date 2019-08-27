騎士自摔落地「高跪姿」超完美　網驚嘆：還以為要求婚...

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市吳姓機車騎士本月5日騎車行經中壢區中園路段時，疑因打滑自摔，但落地時卻超完美姿態，有網友將這段連續畫面PO在臉書爆廢公社上引起網友驚嘆，甚至下了「騎到一半不想騎」標題，有趣的是，「肇事」的機車居然還自走了一小段，撞上前面轎車才停下，還好騎士僅受輕傷，但須面臨賠償前車毀損費用，但還算是有驚無險。

▲桃園市一名機車騎士，本月5日騎經中壢區中原路段時因打滑自摔，但落地時卻超完美著地，引起網友驚嘆。（圖／翻攝自報廢公社）

▲桃園市一名機車騎士，本月5日騎經中壢區中原路段時因打滑自摔落地連續動作。（圖／翻攝自報廢公社）

中壢警分局26日指出，吳姓機車騎士騎乘機車行經中園路外側車道，疑因未注意前車狀態，突然急煞後打滑重心不穩摔車，然後跌落馬路，後來經查有四肢擦挫傷，但最後高難度的維持平衡，以高跪姿蹲坐在地上，其騎乘機車則失控直衝撞擊前方準備右轉的轎車，賀姓駕駛下車察看時發現後保險桿毀損，人則未受傷。

▲桃園市一名機車騎士，本月5日騎經中壢區中原路段時因打滑自摔，落地時超完美，但落地前卻是打滑自摔。（圖／翻攝自報廢公社）

有網友將該騎士自摔落地影片上傳至臉書臉書爆廢公社上，引發網友驚嘆：「超級英雄落地姿勢、姿勢也太帥，還以為要求婚」，另有網友笑說，「車不是我撞的，是我機車撞的」，網友看過影片後認為騎士打滑自摔還能鎮定保持落地完美姿態，真是不容易…

警方認為，吳姓騎士在中園路上自摔還好沒被後方汽機車追撞，僅受皮肉輕傷算是運氣不錯了，提醒用路人駕駛時要多留意前方車況，並在規定速限內駕駛，以維護行車安全。

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