韓粉內鬨！麻花哥控訴杏仁哥「帶頭霸凌」　按鈴告：絕不和解

▲「麻花哥」陳科名上午前往地檢署按鈴控告杏仁哥加重誹謗。（圖／記者洪正達攝）



記者洪正達／高雄報導

長期支持高雄市長韓國瑜的「麻花哥」陳科名，控訴要到「國瑜夜市」擺攤遭挺韓五虎將的杏仁哥欺壓，兩人因此結怨，陳科文15日上午到高雄地檢署按鈴控告杏仁哥加重毀謗、違反個資法，並強硬表示「不和解」。

陳科名上午出面痛陳杏仁哥在臉書貼文中霸凌他，要大家「公審這個假韓粉」、「連市長都陰」，害他臉書遭停權、電話遭打爆，並質疑杏仁哥所販售標榜天然的「杏仁粉」中，成分卻出現了香精及其他人工添加物，他循著瓶身標示的地址前往察看後，卻發現該處竟是1人工廠，讓他懷疑杏仁粉到底在哪裡製作，希望韓粉別再被杏仁哥騙。

▲▼「麻花哥」陳科名表示杏仁哥所販賣的杏仁粉標示不實，有欺騙消費者之嫌。（圖／記者洪正達攝，下同）

陳科名表示，韓國瑜曾多次聲明未授權任何人或團體舉辦夜市等商業活動，但他要加入國瑜夜市卻被杏仁哥拒絕，並要求有國瑜臂章的標誌才能加入，他質疑這種舉動難道是幫派嗎？陳也說，從2018年6、7月間開始挺韓，卻不像杏仁哥是靠著「三山造勢」賺錢，又因為開罰而爆紅。

陳科名也指出，他曾2度遭綠營抹黑，但始終無人挺他，相較另一邊的廣德家，綠營傾全黨、名嘴之力相挺，讓他大感不平也因此向友人抱怨，卻讓他沒想到的是，他所抱怨的每字每句全被透露給杏仁哥，讓他不滿「難道有怨言就是黑韓」，不過，陳也解釋，日前幫郭台銘造勢僅因為人情壓力，卻因此被指認為「假韓粉」。

聽聞被陳科文提告加重誹謗，杏仁哥表示，那是麻花哥重傷他，國瑜夜市的擺攤的帳棚及攤位都須收取租金，卻因此傳出糾紛，至於陳所控告的杏仁粉標示不清的部分，杏仁哥表示「一切都檢驗合格，可受公評」。