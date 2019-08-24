社區總幹事3年內私吞逾百萬管理費　用於償還私人債務遭起訴

▲桃園市劉姓男子擔任某社區管委會總幹事，遭指控挪用管理費償還私人債務物挨告。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市劉姓男子任職於中壢區某社區管委會總幹事，遭指控從2015年12月至2017年8月間，涉嫌挪用管理費、裝潢保證金等款項用於償還私人債務，被管委會查出劉男涉嫌侵占總計130餘萬元中飽私囊提告，桃檢偵結依業務侵占罪嫌將劉男提起公訴。

檢警調查，46歲的劉姓男子在中壢區某社區管委會擔任總幹事職務，負責代收社區住戶繳納管理費、社區所需物品等相關費用，被管委會指控劉收取部分費用卻未存入管委會帳戶內，經查出發現大筆費用都被劉私下挪用。

此外，管委會還查出，劉男於2017年8月間，為辦理社區中秋節聯歡晚會，竟私下偽造交易紀錄，開立發票詐領1萬8789元的採買禮品費用，後來又因個人債務問題，陸續侵吞社區住戶繳納管理費70餘萬元、裝潢保證金60萬元，總計多達130餘萬元之公款。

檢方查出，管委會發現社區財務出現異狀，追查發現劉男涉嫌侵吞公款，劉男偵訊時坦承有部分款項未存入帳戶，因私人借貸才挪用社區管理費與裝潢費用等事實；檢方根據管委會證詞等證據，偵結依業務侵占、業務上文書登載不實等罪將劉男提起公訴。

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