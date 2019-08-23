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空污危害孩童健康「空氣有毒」少活1.6年　全台594所幼兒園配置Dyson空清機

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秋冬空汙季即將到來，你最擔心哪一個室內汙染物？

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▲專門監測污染與人體健康的組織the State of Global Air（SOGA）年度報告顯示，呼吸「有毒」空氣將使出生的兒童平均預期壽命減少20個月。(圖／資料照)

生活中心／台北報導

台灣空氣污染日漸嚴重，PM2.5及VOC對人體的健康危害遠超乎想像，長期下來不僅造成呼吸道過敏、氣喘等症狀，專門監測污染與人體健康的組織the State of Global Air（SOGA）年度報告顯示，呼吸「有毒」空氣將使出生的兒童平均預期壽命減少20個月，BBC也曾報導此研究調查，指出污染受害最大的是兒童。

夏季過完，馬上迎接秋冬空污季到來，家中的幼兒迎向開學季，家長擔心PM2.5(懸浮微粒)、VOC(甲醛等揮發性有機化合物)影響兒童健康，你有注意過教室裡的空氣品質嗎？專家呼籲盡量減少戶外活動時間，不過待在室內就真的安全嗎？

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▲家中的幼兒迎向開學季，家長擔心空汙影響兒童健康，不過待在室內就真的安全嗎？(圖／資料照)

根據日本厚生勞動省於2013年夏季公佈的《國家室內空氣調查報告》，室內空氣污染遠遠比戶外超過5～7倍！醫學研究曾報導，空氣污染衍生出許多相關的致命疾病，其中40％死於心臟疾病、40％死於中風，11％死於慢性阻塞性肺疾病，6％死於肺癌及3％兒童急性下呼吸道感染！

何況，人類肺功能在30歲之後逐年開始衰退，一旦吸入髒空氣，人體便產生多重的發炎反應。台灣北中南環境空氣污染常常出現紫爆危機，日常保健除了飲食和運動雙管齊下，居家空間也是污染源，例如生活周遭的塵蟎或空氣中的有機物質，都是誘發過敏原生成的危險因子，尤其幼兒正值發育階段，日夜溫差大加上黴菌、塵蟎都喜好潮濕環境，更容易促使孩童產生過敏現象，伴隨異位性皮膚炎、氣喘、鼻炎等慢性病，因此許多注重幼兒健康的家庭會購入多於一台「空氣清淨機」改善空氣品質與室內濕度，全面從家裡防堵病媒，降低空汙影響家人健康。

空氣污染 。（圖／品牌提供）

▲面對日益嚴重的空氣污染問題，室內空氣不一定乾淨無疑慮 (圖／Dyson提供)

台灣一年四季氣候黏膩、人口居住地密集，面對日益嚴重的空氣污染問題，室內空氣不一定乾淨無疑慮，到底該怎麼防範？家電品牌Dyson與台灣各地幼兒園共同合作，希望提升大眾對室內空污的危害意識並致力改善教室內的空氣品質。Dyson調查報告指出，台灣的幼兒園被檢測出5大污染源，包含：PM2.5、花粉、細菌、甲醛與二氧化碳，且小朋友每天平均8小時待在室內，「用餐過後的清潔時段，污染分子濃度最高。」這個時間大多數是進行午休，室內若沒有保持淨化與通風，小朋友熟睡之後所呼吸的空氣是由二氧化碳不斷循環，過敏原、污染侵害家中幼童的殺傷力可想而知。

▲空污超標時儘量避免外出，待在室內加開空氣清淨機循環。（圖／擷取自Dyson官網）

大家平常呼吸較不容易感覺到異常，但對孕婦與幼兒的影響甚巨，長時間會導致流產、過敏呼吸道等症狀。主要空汙污染源PM2.5包含：懸浮微粒、花粉，粉塵、二手菸霧，VOC則含有甲醛、清潔劑等揮發性有機化合物，能夠將這些有害分子真正過濾乾淨，關鍵在於濾網挑選，具備密封式HEPA濾網系統的空氣清淨機，能捕抓99.95％小至PM0.1的過敏原和細菌病毒，防止回流室內，同時將淨化氣流循環吹送至房間每個角落。

影響健康的環節很多，看得見的髒污、不衛生的飲食都很容易避免，疾病的預防也有疫苗可施打，然而看不見的「空污」卻時時刻刻危害大眾，當每一口呼吸都不安全時，該如何保護自己與家人呢？尤其是對孩子的影響，不只是誘發過敏性鼻炎，甚至影響情緒、專注力與認知發展。專家建議，空污超標時應減少外出，在室內可使用空氣清淨機，同時要避免人為製造的PM2.5，例如燒香、油煙、二手菸，議吸菸者戒菸，利己利人愛護地球。

在空氣清淨機的挑選上，要有智能監測並數據螢幕已是必須！不用靠鼻子，讓科技幫家人把關。建議使用具備密封式HEPA濾網系統的空氣清淨機，才能濾淨並鎖住99.95％小至PM0.1的過敏原和細菌病毒，沒有密封的濾網會讓汙染物再飄回家中，導致空氣品質更糟，每天家裏你不為意的打掃、拜拜、煮菜都可能養出汙染物。Dyson空氣清淨機用科技淨化，守護家中的幼兒，也守護全家人的健康。

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了解更多Dyson幼兒園空氣品質調查 http://bit.ly/2Z6yYOR


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關鍵字：dyson,空氣清淨機,紫爆,PM2.5

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