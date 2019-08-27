中信啦啦隊正妹超兇！12分鐘超晃影片瘋傳　網搖暈傻笑：看了很舒服

▲中信兄弟啦啦隊熱情姐妹（Passion Sisters）短今。（圖／翻攝自YouTube／ryanl）



記者董美琪／綜合報導

中信兄弟啦啦隊熱情姐妹（Passion Sisters）一個比一個「兇」，除了峮峮、粿粿外，近日一支「短今」的影片也在YouTube發燒，只見她一雙長腿及她可愛的笑容，跳舞帶動現場氣氛，讓人看得目不轉睛，影片短短3、4天已累積3萬多次點閱，網友看了融化：「短今最可愛的地方就會忍不住轉頭回去看比賽」。

網友在8月22日在洲際棒球場（富邦-中信兄弟）賽事，拍下中信兄弟啦啦隊熱情姐妹（Passion Sisters）短今的表演，影片中，她跟著音樂賣力熱舞，展現甜美笑容、露肚短T若隱若現，加上超有料的身材，讓粉絲們邊看變傻笑，魅力完全不輸峮峮或粿粿。

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▲中信兄弟啦啦隊熱情姐妹（Passion Sisters）短今。（圖／翻攝自YouTube／ryanl）



因為名字念起來像「板金」，也讓她常常澄清「我是短金不是版金」，俏皮可愛讓許多網友戀愛了，影片在YouTube吸引粉絲朝聖留言「短今最可愛的地方就會忍不住轉頭回去看比賽」、「主持人不要隨便經過！！XDD」、「短今身材超有料」、「早上上班前看一看，感覺自己都年輕了」、「棒賽不重要了」、「跪求此舞者的臉書ig連結，感謝」、「真人版娜美」、「FB有很多泳裝照」、「要去看棒球了」、「落落大方，讓人看了很舒服」。

▲中信兄弟啦啦隊熱情姐妹（Passion Sisters）短今。（圖／翻攝自短今instagram）



其實現任中信兄弟啦啦隊員的短今，常在臉書分享工作點滴，去年曾受邀南下到台南參加一場開幕活動，沒想到原先洽談的「廠商」突然失聯，最後才驚覺是騙局。更變態的是，原來該名騙她、自稱是廠商的男子，當時也在超商現場，當短今得知受騙大哭時，對方人就坐在那裡看著她哭，等她哭完後，還上前要求合照，「如此變態的行徑我實在不能原諒！」最後氣得報案。

▲中信兄弟啦啦隊熱情姐妹（Passion Sisters）短今。（圖／翻攝自短今instagram）