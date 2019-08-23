姊練過！文化部長鄭麗君上籃動作帥爆　網驚：被政治耽誤的籃球國手



▲「姊有練過！」文化部長鄭麗君為了力挺國片《下半場》，親自示範上籃動作帥爆。（圖／翻攝自鄭麗君臉書，下同）

記者林育綾／台北報導

文化部長鄭麗君向來給人氣質優雅的印象，不過為了力挺國片《下半場》上映，今（23）日在臉書分享一秒上籃的影片，表示「想當年，姊也有過籃球夢！」不僅讓同仁驚呼「這畫面不能只有我看到！」貼文PO出後也引來大批網友狂讚「部長好帥！」「動靜皆宜的部長」，更有人說她是「被政治耽誤的籃球國手」。

鄭麗君今（23）日在臉書分享，年初時應媒體之邀拍攝過年專題，她提出要下場打籃球的規劃，沒想到辦公室同仁聽了都勸她不要，但她說「他們不知道，姊也是有練過的。」同仁們半信半疑，她只說「看了就知道。」

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為了力挺剛上映的籃球國片《下半場》，鄭麗君也因此露一手，流利的上籃動作讓同仁們驚「這畫面不能只有我看到！」於是勸她PO文分享，她也強調「請大家多多支持國產籃球電影！」還提到球友們製作的音樂劇《台灣有個好萊塢》明年也將好評加演，「也請大家多多支持台灣原創音樂劇！」



▲文化部長鄭麗君（中）力挺國片《下半場》。（圖／翻攝自鄭麗君臉書）

鄭麗君透露自己是因為長不高，只好放棄籃球夢，也說「本貼文是為了宣傳電影與音樂劇，請畫對重點」。儘管如此，網友看了還是紛紛驚呼「部長好帥氣！」「真的有練過耶！好流暢的帥氣上籃」「姐上籃動作比我還標準！」「動靜皆宜的美麗部長」「再次被圈粉」「怎麼能夠不愛部長」「部長親自出馬宣傳，票房衝衝衝！」更有人稱讚她是「被政治耽誤的籃球國手」。



▲鄭麗君笑說自己因為長不高，才放棄籃球夢。（圖／翻攝自鄭麗君臉書）



▲鄭麗君希望大家支持8/23剛上映的國片《下半場》。



▲鄭麗君PO文也提到球友們製作的音樂劇《台灣有個好萊塢》好評加演。

