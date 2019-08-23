搶先想像國家鐵道博物館！台北機廠天車「機械時代的失物招領」展覽開跑



▲搶先想像未來的「國家鐵道博物館」，台北機廠「機械時代的失物招領」展覽8/24開跑。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／台北報導

台北機廠原址即將轉型為2026年亞洲最大「國家鐵道博物館」，日前文化部正式成立籌備處，而8/24至9/8日將搶先舉行「機械時代的失物招領」展覽，是一個以台北機廠「露天吊車台」為主要基地的創作計畫，由實踐大學漆志剛老師策展，開啟民眾對鐵道博物館的未來想像！



▲國定古蹟「台北機廠」將轉型為「國家鐵道博物館」（圖／原台北機廠總辦公室入口，文化部提供）

台北機廠於1935年落成，2012年底遷址到桃園富岡基地後，原址的台北機廠則停止運作閒置，在社會各界不斷的努力下，2015年4月公告為「國定古蹟」，並在2017年啟動活化轉型計畫，預計在2026年成為亞洲最大「活的」國家鐵道博物館！

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這座未來的國家鐵道博物館經歷了「全區整備」，在今年6月修復工程正式啟動，不過這座佇立在台北市中心80多年的台北機廠，要如何從過去的「工廠」轉型為與生活相連的「博物館園區」，備受各界關注和期盼。



▲「機械時代的失物招領」由實踐大學漆志剛老師團隊策展，讓民眾搶先想像未來的「國家鐵道博物館」。（圖／文化部題供）



「機械時代的失物招領」由實踐大學漆志剛老師團隊策展，以開放式的展覽架構，邀請社會大眾透過現地探索、論壇與投稿，與專業團隊共同參與對台北機廠的討論，開展對於國家鐵道博物館的願景。

此次策展計畫集結台灣、美國、日本6組空間創作者，找尋台北機廠專屬的物件，以考古學的概念，將台北機廠過往故事一層一層揭露開來。

▲▼台北機廠「機械時代的失物招領」展覽，打開民眾對於鐵道博物館的未來想像。（圖／記者林育綾攝）

大小相當於2/3個大安森林公園的台北機廠，正是這列嶼中最重要的大型機械島。如何讓這曾經見證台灣歷史的鐵道地景與都市生活接軌，並形塑都市邁向未來的文化空間，正是展覽的設計課題。

透過建築師觀察發掘出6種台北機廠的「元素」，如維修車廂的坑道、建築地基、軌道與吊運重物的天車、基地尺度、植物與水、與大型機具等，設計團隊除了以層次的概念，思考它們彼此間的互動關係，並將這些「元素」轉化成人們在場域中的感受與經驗。



▲台北機廠「機械時代的失物招領」展覽啟動，文化部主秘陳登欽(左4)、策展人漆志剛(左5)及設計團隊合影。（圖／文化部提供）

「機械時代的失物招領」將台北機廠理解為——許多不同層次的時間與物件，交疊而成的動態系統，並思考其如何與新加入的機能融合，使過去的歷史古蹟與未來的博物館計畫交會，產生創造性閱讀，讓設計跨越重述已知的過去，啟動台北機廠各種關係之間的系統性更新。



▲「台北機廠」西露天吊車台連結各廠房運輸功能。（圖／文化部提供）





▲「台北機廠」西露天吊車台舊有設施。（圖／文化部提供）



▲組立工場天車設備與桁架。（圖／文化部提供）



展覽將於明（24）日在國家鐵道博物館籌備處開展，期間將舉辦系列活動，包含「設計論壇」、「專家導覽：重新想像台北機廠」、「台北機廠現地探索」、「徵件活動：西露天吊車台的一百種想像」，期待透過民眾的參與，一起提出未來鐵道博物館的各種可能。詳細資訊請上活動網站及臉書專頁查詢。

機械時代的失物招領

展覽時間：2019/08/24 - 2019/09/08

展覽地點：台北機廠大禮堂

展覽地址：台北市信義區市民大道五段50號

主辦單位：文化部

策展單位：大氣設計（Jr.Gang建築研究室）

策展人： 實踐大學建築設計學系助理教授 漆志剛 Jr-Gang Chi

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