白鹿颱風來襲！　南警六分局積極投入救災工作

▲南區新孝路、永成路2段也發現有路樹倒塌、安平工業區工廠鐵門被吹至路上，以及明興路路邊廣告招牌遭吹倒路中，線上巡邏員警發現後，均主動予以排除。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

白鹿颱風直奔南台灣，瞬間強風造成台南市南區數起路樹、廣告招牌倒塌，以及椰子樹葉遭電線纏繞引發火花的意外事件，甚至還有工廠鐵門被吹到路上！而第六分局員警均能迅速到場管制及排除，就是要預防民眾發生意外。

「南區大同路二段有路樹倒塌，請派人處理！」轄區大林派出所巡佐李文中、警員黃庭偉獲報後立即趕赴現場，並發現有2部自小客車遭路樹壓損，員警第一時間確認車內無民眾受困後，立即通報工務單位前來處理。

由於時值下午尖峰時段，大同路上車流多，且該倒塌路樹占據1.5個車道。為免造成回堵發生意外，2名員警先將巡邏車開啟警示燈停放於慢車道上，提醒用路人小心駕駛，並於現場指揮交通。經過工務單位將近2小時搶救後，終於排除障礙，恢復順暢。

另在南區新孝路、永成路2段也發現有路樹倒塌、安平工業區工廠鐵門被吹至路上，以及明興路路邊廣告招牌遭吹倒路中，轄區金華、鹽埕、新興、喜樹及灣裡派出所線上巡邏員警發現後，均主動予以排除；或於權責機關到場處理時在路口警戒，深怕民眾誤闖受傷。而早在颱風來襲前，鄰近海邊的灣裡及鯤鯓派出所也派員警至黃金海岸將逗留民眾勸離。第六分局所屬7個派出所全都投入救災工作，就是不希望民眾生命、財產受到危害。

六分局分局長陳建民表示，警察24小時都有巡邏勤務，如有接獲報案或發現災害，一定會立即趕往處置、通報、排除，「盡全力保護市民安全！」