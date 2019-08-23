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花蓮與馬國沙勞越簽訂友好城市備忘錄　將促進雙邊友好往來

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▲花蓮縣長徐榛蔚與馬來西亞砂勞越州石隆門縣代表團簽訂的國際友好城市備忘錄。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚與馬來西亞砂勞越州石隆門縣代表團簽訂的國際友好城市備忘錄。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

來自馬來西亞砂勞越州石隆門縣代表團砂勞越州議員Miro Simuh一行34人，22日參訪花蓮縣原住民族文化與農業發展現況，花蓮縣長徐榛蔚歡迎遠道而來的貴賓，雙方同時簽署國際友好城市備忘錄，未來除加強雙邊在科技教育、藝術文化、駐村藝術家與有機農業的合作，也期盼兩地人民常來常往，搭起南島語族親如家人般的友誼橋梁。

此次參訪行程，在花蓮縣議員笛布斯•顗賚、縣府原住民行政處長陳建村及民政處代理處長李葳等人見證之下，促成花蓮縣與馬來西亞石隆門縣簽訂友好城市備忘錄，盼促成花蓮及馬來西亞多元文化交流與學習。

參訪團一行人分別前往花蓮縣台灣原住民文化館、壽豐原住民小農原生好物，也到玉里的織羅部落參與當地的豐年祭，藉此機會與花蓮在地的農民進行有關農業生產方面的經驗交流。

▲花蓮縣長徐榛蔚與馬來西亞砂勞越州石隆門縣代表團簽訂的國際友好城市備忘錄。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

馬來西亞砂勞越州石隆門縣代表團一行34人來花蓮參訪。

值得一提的是，來自沙勞越-瑟冷布的比達友族帶來傳統音樂演奏，這是當地一項重要文化傳承與新創樂團，Trigasi樂團名稱意為「巨人」，是床邊故事中的巨人，於2010年成立，團長為Jeffrey Lawai,團員皆為比達友族，他們與縣府樂舞扶植團隊阿勒飛斯與Palimaay歌謠隊進行舞蹈與音樂交流。

馬來西亞青年團團長表示花蓮阿美族語與比達友族語言有諸多雷同，例如蕨類、眼睛、數字等發音都很相似，此行在原住民族傳統樂舞文化相互交流激盪下，讓花蓮發展觀光與文化的觸角向南島語族邁進一大步。

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