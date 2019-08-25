白鹿颱風襲台　台南市工務局接獲通報漏夜搶救

▲白鹿颱風襲台，安南區安吉路二段與台江大道三段交叉口路樹倒塌案件後，即刻派員前往現場處理，並於25日凌晨1時左右清理完成。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

白鹿颱風襲台，造成台南市多處路樹倒塌，8月24日深夜台南市工務局接獲安南區安吉路二段與台江大道三段交叉口路樹倒塌案件後，即刻派員前往現場處理，並於25日凌晨1時左右清理完成。

截至25日為止，本局接獲通報總案件90件，其中以路樹43件、廣告招牌13件、道路災情9件、橋梁3件、民生、基礎設施（路燈損壞相關）14件為主。

有關白鹿颱風造成安南區安吉路二段近台江大道之道路外樹木被強風吹倒在路面上，造成機車騎士事故，台南市政府甚表遺憾。並表示，該樹如屬公有土地，本府將儘速釐清管理機關並協助受害家屬請求國家賠償，如為私人所有，市府亦會就民事侵權損害賠償提供相關訴訟協助。

台南市警三分局指出，24日深夜11時53分許，接獲消防單位轉報案件，在安南區安吉路2段外側車道南向北過台江大道第2支路燈旁，有民眾倒於路中，員警獲報前往處理，發現傷患已由救護車送往安南醫院救治，惟傷重不治死亡。

警方說，經查民眾林姓男子騎乘機車沿安吉路2段外側車道（南向北直行）於上述時、地，疑似發生交通事故，於昨天凌晨0時38分不治死亡（酒測值無法檢測），經查雖現場無監視器，惟已取得在案發現場附近民眾行車紀錄器，連同相關資料，已提供台南檢署釐清。

據了解，林姓騎士人送到台南市立安南醫院急救時，身上並沒有插有樹枝情事，只有右胸有一處疑前後貫穿之「穿刺傷口」，台南地檢署則表示因相驗件數較多，檢察官尚未相驗，將待進一步相驗查明死因。