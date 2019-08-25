笨賊鑽車「喜偷零錢233元」！車主就在旁邊…秒關車門活逮人

▲男子隨機拉開車門，發現未關而逕行進入車內。（圖／平鎮警分局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園年約50多歲的余姓男子，23日凌晨路經平鎮區民族路二段193巷內，見路旁一小客車，隨機拉開車門，發現未關而逕行進入車內竊取車內財物，未料其竊行悉遭還未入睡、正在門口抽煙的蔡姓車主撞見，悄然走到車旁，堵住車門，呼來二、三鄰人合力逮賊，獲報的平鎮警分局員警到場後，如同甕中捉鱉，將竊得車內零錢233元的竊嫌逮補送辦。

▲蔡姓車主堵住車門，不讓竊嫌出來。（圖／平鎮警分局提供）

平鎮警分局宋屋派出所副所長黃冠貿25日指出，23號凌晨，年約50多歲的余姓男子，於路經平鎮區民族路二段193巷內，見四下無人，隨機拉開停放於巷內一小客車車門，赫然發現車子沒鎖，隨即進入車內，找到車內的許多零錢，未料其正在數著車內零錢時，其竊行已遭門口抽煙的蔡姓車主撞見。

▲▼蔡姓車主和友人合力逮賊。（圖／平鎮警分局提供）

蔡姓車主悄然走到車旁，竊賊見狀擬開門而出，立遭蔡姓車主將門堵住，並呼來二、三鄰人合力逮賊，同時通報警方來逮賊，而行竊的余男被隨後趕到的巡邏員警當場逮捕。男子遭到警方逮捕後，警方當場在其身上起出剛剛行竊的新台幣223元，余男行竊事跡悉遭路口監視器錄下，並坦承犯案，警訊後依竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。