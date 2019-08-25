　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

笨賊鑽車「喜偷零錢233元」！車主就在旁邊…秒關車門活逮人

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲笨賊被活捉！行竊停放路旁車遭送辦

▲男子隨機拉開車門，發現未關而逕行進入車內。（圖／平鎮警分局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園年約50多歲的余姓男子，23日凌晨路經平鎮區民族路二段193巷內，見路旁一小客車，隨機拉開車門，發現未關而逕行進入車內竊取車內財物，未料其竊行悉遭還未入睡、正在門口抽煙的蔡姓車主撞見，悄然走到車旁，堵住車門，呼來二、三鄰人合力逮賊，獲報的平鎮警分局員警到場後，如同甕中捉鱉，將竊得車內零錢233元的竊嫌逮補送辦。

▲笨賊被活捉！行竊停放路旁車遭送辦

▲蔡姓車主堵住車門，不讓竊嫌出來。（圖／平鎮警分局提供）

平鎮警分局宋屋派出所副所長黃冠貿25日指出，23號凌晨，年約50多歲的余姓男子，於路經平鎮區民族路二段193巷內，見四下無人，隨機拉開停放於巷內一小客車車門，赫然發現車子沒鎖，隨即進入車內，找到車內的許多零錢，未料其正在數著車內零錢時，其竊行已遭門口抽煙的蔡姓車主撞見。

▲笨賊被活捉！行竊停放路旁車遭送辦

▲▼蔡姓車主和友人合力逮賊。（圖／平鎮警分局提供）

▲笨賊被活捉！行竊停放路旁車遭送辦

蔡姓車主悄然走到車旁，竊賊見狀擬開門而出，立遭蔡姓車主將門堵住，並呼來二、三鄰人合力逮賊，同時通報警方來逮賊，而行竊的余男被隨後趕到的巡邏員警當場逮捕。男子遭到警方逮捕後，警方當場在其身上起出剛剛行竊的新台幣223元，余男行竊事跡悉遭路口監視器錄下，並坦承犯案，警訊後依竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

ET快訊
檳榔西施遭強脫下半身性侵　鄉代兒律動中邪笑：妳都不叫像條死魚
黃雨欣：閨蜜摸我老公胯下！氣到說溜嘴「對方是知名女星」…利菁
顏寬恒、謝龍介擔任韓國瑜競總副執行長

關鍵字：活捉笨賊,平鎮警分局

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

偷6張工作證闖周興哲演唱會　未列冊編號踼爆假「控台導演」

家族事業股份喬不攏叔辱姪　一句「沒大沒小就是豬」判罰5000元

颱風夜酒駕失控！花蓮男連撞3車再衝進人行道　行人險遭殃

笨賊鑽車「喜偷零錢233元」！車主就在旁邊…秒關車門活逮人

瑞芳男藏「人民幣偽鈔2035張」！家裡少印鈔工具…送辦後結局大逆轉

秒數讀完未變綠燈...騎士直衝釀3傷　「號誌燈壞了」警打臉：就是闖紅燈

「模範警察」小隊長方俊欽　不敵病魔辭世同仁列隊送行

影／南下拜拜國3寶山段廂型車突爆胎　翻覆躺路中「進香客1死7傷」

檳榔西施「遭強脫下半身」穿刺！鄉代子律動中邪笑：好像在O死魚　惡劣對話曝

「要他早點回家卻慘死！」颱風夜樹倒奪命　18歲男「右胸穿刺」血流乾

為載63歲癌症兒去醫院健檢...9旬翁超速吃罰單！法官反應超暖心

白牌機車騎上環東高架遭逼車攔停 對方自稱「休假員警」路邊互嗆聲

《聲林》「鳥人」第一個坐上MVP紅椅　蕭敬騰大讚：天分極高的一個選手

11歲法蒂瑪諾雅飆唱《讓我留在你身邊》　 陶晶瑩超驚豔：會不被她打動嗎？

《聲林》選手性感熱唱《辣台妹》　周湯豪讚：放得非常開！

劉以豪.郭雪芙從KTV親上床　一指伸進肩帶往下脫...尺度超慾

外送員站街頭10分鐘狂嗑便當...她目睹心疼「我的工作不辛苦」

26歲男酒駕過彎沒煞車撞死志工　熱心公益遇死劫 家屬：好人不長命

日人直擊總統官邸挑戰台灣美食　大嗑滷肉飯、珍奶： 幸福的感覺

疑看手機未注意「大車越線逼近」騎士擦撞慘摔...畫面曝光網戰翻

偷6張工作證闖周興哲演唱會　未列冊編號踼爆假「控台導演」

家族事業股份喬不攏叔辱姪　一句「沒大沒小就是豬」判罰5000元

颱風夜酒駕失控！花蓮男連撞3車再衝進人行道　行人險遭殃

笨賊鑽車「喜偷零錢233元」！車主就在旁邊…秒關車門活逮人

瑞芳男藏「人民幣偽鈔2035張」！家裡少印鈔工具…送辦後結局大逆轉

秒數讀完未變綠燈...騎士直衝釀3傷　「號誌燈壞了」警打臉：就是闖紅燈

「模範警察」小隊長方俊欽　不敵病魔辭世同仁列隊送行

影／南下拜拜國3寶山段廂型車突爆胎　翻覆躺路中「進香客1死7傷」

檳榔西施「遭強脫下半身」穿刺！鄉代子律動中邪笑：好像在O死魚　惡劣對話曝

「要他早點回家卻慘死！」颱風夜樹倒奪命　18歲男「右胸穿刺」血流乾

中職／李茲對決紐維拉　運彩開盤看好桃猿

U18世界盃／第一次穿中華隊球衣　兄弟新秀張聖豪超緊張

哈登表態永遠留在休士頓　市長：他場內外都是MVP

開學就要穿新鞋！雲朵配色、拼接設計　9月還有這6雙Yeezy等你搶

美網／喬帥受費爸啟發想拚到37歲　目標超車大滿貫最多冠

瑞莎閨蜜「國手資歷」超猛！　急帶學生拜師幫喬機票贊助

偷6張工作證闖周興哲演唱會　未列冊編號踼爆假「控台導演」

柯文哲等看國政成績單　蔡英文反嗆：我的成績單是交給人民

白鷺颱風侵襲台南　警察捍衛治安交通無假期

她用38元買到房！豪花250萬裝潢後...卻面臨「房子被收回」崩潰了

社會熱門新聞

台南安南區路樹倒下　騎士傷重不..

男扮「休假員警」亂攔車！友人爆..

淫僧茫喊：吸毒XX是成佛之路！

颱風夜倒塌路樹殺人　爸淚：他血..

曾揚言：讓房子變凶宅！老藥師持..

26歲男過彎連環撞「3人慘死」..

檳榔西施遭性侵　鄉代子囂張狠嗆

台商夫妻2年洗錢80億！客廳2..

酒駕釀3死！26歲司機收押未禁..

小模洗澡到一半遭闖香閨　淫狼倒..

老藥師殺妻自戕原因竟是兄弟分產

南下拜拜爆胎翻車　進香客1死7..

警閃電臨檢　赫見酒店妹肉色狂搖

韓籍男結婚24小時落跑　清純女..

更多熱門

相關新聞

取締違規超速　平鎮警方大執法　

為降低轄區部分路段交通事故意外發頻率，桃園市政府交通局日前在平鎮區中興路、新光路與中庸路等路段，新設多支測速照相警告標誌，平鎮警方8月份起已實施不定點、不定時流動測速照相勤務，仍發現不少汽機車駕駛超速違規行為，警方除持續取締外，將加強宣導安全駕駛觀念，以降低民眾超速違規件數。

上門討債難敵武士刀　頸部中4刀慘死！

端午連假國道管制　平鎮警籲用路人注意

桃警壓力測試新制服「沒問題」　女警不怕走光

87歲婦過斑馬線　2貨車司機輾死她

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

即／「快樂嬤」逝！孫女：再也不能一起過中秋

台南安南區路樹倒下　騎士傷重不治

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

17歲超兇女高中生　外套半脫「G級籃球雙峰」Ｉ字豪溝炸出

女星要他睡浴缸　男助理淚崩爆黑料

男扮「休假員警」亂攔車！友人爆：他是終極渣男

NASA：正在調查第一起太空犯罪

拒南韓哥搭訕　櫻花妹遭扯髮狠踹

醫生摸頭　呆萌洛威拿竟露殺氣斜眼

尼克求婚Ashly7個月突爆分手危機

沖田杏梨引退3年「胸部垂到腰」

路撿手機！妹子請客報答…神展開

淫僧茫喊：吸毒XX是成佛之路！

BY2《明日之子3》總決賽名次出爐！網氣炸

王浩宇告韓粉「勝率百分百」：真的快笑死

更多

最夯影音

更多

為載63歲癌症兒去醫院健檢...9旬翁超速吃罰單！法官反應超暖心

白牌機車騎上環東高架遭逼車攔停 對方自稱「休假員警」路邊互嗆聲

《聲林》「鳥人」第一個坐上MVP紅椅　蕭敬騰大讚：天分極高的一個選手

11歲法蒂瑪諾雅飆唱《讓我留在你身邊》　 陶晶瑩超驚豔：會不被她打動嗎？

《聲林》選手性感熱唱《辣台妹》　周湯豪讚：放得非常開！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面