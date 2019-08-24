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影／取消台中行留高雄有變數？韓國瑜聽問題直接跳過：有沒有其他問題

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記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

白鹿颱風在24日下午1點從屏東登陸，短短3小時後就從高雄楠梓出海，颱風雖已離開台灣，但後續帶來的雨量不容忽視，因此高雄市政府晚間8點召開第二次工作會議，由韓國瑜市長主持，會後韓國瑜接受訪問時，被問到有關是否明天(25日)會如期訪台中，韓國瑜竟都直接選擇不回應。

▲高雄市長韓國瑜 。（圖／記者洪正達攝）
▲韓國瑜主持第二次工作會議。（圖／記者洪正達攝）

高雄市府24日晚間8點召開第二次工作會議，市長韓國瑜提到，高雄共有1萬多戶停電，50多處樹木倒塌，預計在今晚10點之前恢復正常供電，樹木部分也請相關人員排除中，截至目前「還好」，都在密切掌握之中；另外，六龜區、甲仙區、茂林區、桃源區、那瑪夏區等5區明天停班停課，其餘正常上班上課。

▲高雄市長韓國瑜 。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜主持第二次工作會議。（圖／記者洪正達攝）

不過原訂25日韓國瑜要到台中參拜10間廟宇，後來因為白鹿颱風，韓國瑜23日宣布不去了，但今天面對媒體提問明日是否會留在高雄？韓國瑜直接跳過，只說「好，有沒有其他問題」。

後續媒體不斷繼續追問，明天有要留在高雄嗎？韓國瑜還是不回應，說完謝謝大家，接著快步離去。

而高市新聞局長王淺秋則補充說「看這裡災情狀況，天氣好轉不用一級開設自然會有，有其他需要就會去視察，目前沒有規劃(去台中)，以高雄防颱為主，天氣穩定後降級，是否要視察會再安排」，是否人會留在高雄？王淺秋說「目前，目前以防颱為主」。

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關鍵字：韓國瑜,颱風,高雄

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