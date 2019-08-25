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誰是2020大罪人？連勝文：柯文哲不稱王…吳敦義不敢喊第一！

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▲▼連勝文出席國民黨全國代表大會。（圖／記者李毓康攝）

▲連勝文。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／綜合報導

台北市長柯文哲23日表示，如果國民黨在2020年敗選，最該負責任的就是黨主席吳敦義，因為對方的私心太重。對此，國民黨中央委員連勝文24日下午提到，要評論2020誰是最大罪人，柯文哲若不稱王，吳敦義也絕對不敢稱第一。

「老柯也未免太客氣了！未來中華民國的歷史，若評論2020誰是最大的罪人時，老柯若不稱王，吳敦義也絕不敢稱第一！」連勝文表示，若講到為了自己的私利而惡搞，柯文哲絕對完勝吳敦義。

▲▼柯文哲出席八二三砲戰紀念音樂饗宴。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

連勝文回顧柯文哲在2014年出道時期，「為了迎合當時的氛圍及支持者的特質，他的路線就是『仇中、仇商、仇富』！而現在為了騙更多選票，兩岸路線開始打模糊仗了！而且過去只紀念228，現在居然開始紀念823了！」

連勝文說，還記得柯文哲剛上任時打財團、打有錢人而搞出五大案嗎？現在卻180度轉變，全力去「蹭」超級富豪，而且還是當初要打擊的對象！目的也就是從富豪吸金，一面達成未來在國會豢養狼犬的目的，二方面裂解泛藍，並借他人之手摧毀國民黨，以實現2024年競選總統的夢想。

連勝文懷疑「老柯私下一定跟蔡英文有所勾結！」柯文哲表面上罵民進黨，但實際上卻是幫蔡英文裂解泛藍，選後再揭露是「臥底」，反而變成綠營和獨派的大功臣，2024年蔡英文支持柯文哲選總統，而前行政院長頼清德則永久退出政治舞台。

連勝文呼籲，高雄市長韓國瑜與鴻海集團創辦人郭台銘在決裂前，至少敞開心胸坐下來談一次，畢竟這兩位的支持者絕大多數都是泛藍選民，若連談都不談，豈不是傷透了支持者的心？兩人至少努力一次，也才對的起這些支持者們吧？

連勝文強調，相信不管是韓國瑜、郭台銘、前立法院長王金平、吳敦義，以及在國民黨內總統初選者各自的幕僚或外圍，應該沒有人會希望，未來在歷史上的記載，這些人由於各種私人因素，而被一個柯文哲耍的團團轉，最終導致「蔡英文當選，中華民國完蛋，柯文哲發大財」的悲慘結果，最後通通變成歷史罪人。

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關鍵字：連勝文,柯文哲,吳敦義,國民黨,2020總統大選

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