不敵白鹿強陣風催殘　宜蘭市建築鷹架應聲高處倒下

▲▼不敵白鹿強陣風催殘，宜市一建築鷹架應聲從高處倒下。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

白鹿颱風雖從台灣南部過境，但外圍環流仍造成宜縣間歇性風雨，24日14時許，宜蘭市一建築鷹架，不敵白鹿強陣風催殘應聲從高處倒下，幸未釀傷亡，宜警則是即時介入交管，並聯絡鷹架所有人派人拆除移置。

24日14時許，宜蘭市國榮路段路上有一建築鷹架，不敵白鹿颱風強陣風倒塌，宜蘭分局民族派出所警力獲報，立即由巡佐吳鳳昌及警員吳昆鴻冒雨交通管制，避免行經用路人遭受危害，並聯絡鷹架所有人派人拆除移置。