　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

不敵白鹿強陣風催殘　宜蘭市建築鷹架應聲高處倒下

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼不敵白鹿強陣風催殘，宜市一建築鷹架應聲從高處倒下。（圖／記者游芳男翻攝）

▲▼不敵白鹿強陣風催殘，宜市一建築鷹架應聲從高處倒下。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

白鹿颱風雖從台灣南部過境，但外圍環流仍造成宜縣間歇性風雨，24日14時許，宜蘭市一建築鷹架，不敵白鹿強陣風催殘應聲從高處倒下，幸未釀傷亡，宜警則是即時介入交管，並聯絡鷹架所有人派人拆除移置。

▲▼不敵白鹿強陣風催殘，宜市一建築鷹架應聲從高處倒下。（圖／記者游芳男翻攝）

24日14時許，宜蘭市國榮路段路上有一建築鷹架，不敵白鹿颱風強陣風倒塌，宜蘭分局民族派出所警力獲報，立即由巡佐吳鳳昌及警員吳昆鴻冒雨交通管制，避免行經用路人遭受危害，並聯絡鷹架所有人派人拆除移置。

ET快訊
女友上別人車！大根目睹「她的手摸摸摸」心碎給7字箴言
比內用便宜！他叫foodpanda外送到店裡　爽賺免運+折扣
恍神奪3命！起底酒駕男臉書　狂曬女友閃照諷刺寫「3點」：毀掉

關鍵字：白鹿颱風,宜蘭市,鷹架,倒塌

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

老藥師殺妻自戕原因曝光！　兄弟房產分不攏子女不挺是主因

酒測值0.64上路釀3死！　死者家屬質疑公司「為什麼放行」：應負最大責任

違規左轉提申訴…警調片「發現逆向新事證」　他上網討拍被噓

超摳工程師怨妻生病浪費錢！她心碎「細數惡行」想離婚...夫法庭自爆：我早洩

白鹿颱風大雨發威　蘇花邊坡落石阻礙交通

快訊／疑委外包工颱風天施工落水　警消救起命危送醫搶救

媽當志工卻慘死酒駕男輪下...兄忍悲慟「不敢告訴弟弟」：怕影響他考試

白鹿颱風強陣風發威　宜運路樹連根拔起倒路中

「白鹿」挾雨勢來襲！　國軍急出動逾200兵力撤離高雄山區居民

屏東自來水輸水管線排氣閥遭自小客車撞壞　水柱噴10米高

劉以豪.郭雪芙亂讀唇語「他沒有來擋」　軟棒互毆.放送飛吻互動超可愛

白牌機車騎上環東高架遭逼車攔停 對方自稱「休假員警」路邊互嗆聲

孫其君演「黎皓一」被譙爆　打傷劉以豪.交往郭雪芙...大吐委屈！

亞馬遜雨林1月「燒掉5個台北市」　巴西太空研究中心：99%是人禍！

【聲林之王2】EP1花絮 張芮僑性感重現獅子王娜娜獨白 周湯豪被陶晶瑩cue綁鞋帶 劉隽動物魂爆發親上台示範

男友帶她「自拍婚紗照」藏浪漫驚喜！　三仙台掏出鑽戒...她落淚：Yes，I Do

兄妹吵架..哥哥暴怒：別跟著我　暖男嗒嗒「高情商談心」開解！

《聲林之王2》正式開播！！！　美人魚開撩：要讓蕭敬騰愛上我

化身「口香糖貓」撒嬌阻止奴才出門　8次飛撲挽留...網羨：我家的都不理

蹦來個蹦~聽完想一起蹦蹦~　玖壹壹ft.ELLA「包租婆」好搶戲XDD

老藥師殺妻自戕原因曝光！　兄弟房產分不攏子女不挺是主因

酒測值0.64上路釀3死！　死者家屬質疑公司「為什麼放行」：應負最大責任

違規左轉提申訴…警調片「發現逆向新事證」　他上網討拍被噓

超摳工程師怨妻生病浪費錢！她心碎「細數惡行」想離婚...夫法庭自爆：我早洩

白鹿颱風大雨發威　蘇花邊坡落石阻礙交通

快訊／疑委外包工颱風天施工落水　警消救起命危送醫搶救

媽當志工卻慘死酒駕男輪下...兄忍悲慟「不敢告訴弟弟」：怕影響他考試

白鹿颱風強陣風發威　宜運路樹連根拔起倒路中

「白鹿」挾雨勢來襲！　國軍急出動逾200兵力撤離高雄山區居民

屏東自來水輸水管線排氣閥遭自小客車撞壞　水柱噴10米高

這組女團解散了！　一片歌手「團名禁止再使用」歌迷心碎

夢到自己變胖！喵驚醒揉肚子「上下晃1分鐘」...睜大眼崩潰了

愛美女孩看這邊！　吃對東西可護眼、皮膚亮白、抗老化

果粉錢存夠了沒？彭博預測：2019年iPhone將有十大升級亮點

酒吧快閃殺人！24歲華裔女「遭桶7刀身亡」　葬禮前一天...摩洛哥男自首：愛她2年了

老藥師殺妻自戕原因曝光！　兄弟房產分不攏子女不挺是主因

酒測值0.64上路釀3死！　死者家屬質疑公司「為什麼放行」：應負最大責任

VIXX LEO抵台一開口就道歉！咖啡控無視熱量：想狂嗑10杯珍奶

豪雨造成西瓜泡水列農損　中市府：1公頃補助6萬即起申請

柯震東挺蕭亞軒認愛姊弟戀！　IG打臉酸民護航「有什麼好罵的」

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

社會熱門新聞

小模洗澡到一半遭闖香閨　淫狼倒..

竹科工程師爽約「1王戰2鳳」仙..

遊覽車偷腥！閨蜜代班隨車　吃掉..

即／台中藥局血案　藥師太太中刀..

快訊／桃園貨車失控衝撞路旁 ..

又見酒駕肇事！　肇事過彎沒減速..

即／台東鹿野水淹及胸！廂型車泡..

酒駕男臉書狂曬閃照　諷刺寫「3..

台商夫妻2年洗錢80億！客廳2..

酒駕男猛撞釀3死！死者夫爆哭摀..

藥師拿刀往老婆脖子狠砍　媳婦見..

颱風夜自撞亡　母哭斷腸：媽媽在..

她掃馬路遭撞亡！二嫂曝「鼻酸背..

胖虎誘15歲正妹性交易「強拍裸..

更多熱門

相關新聞

白鹿造成屏東5626戶停電

白鹿颱風24日下午屏東縣滿州登陸，其風今早就對恆春地區帶來威脅，尤其電力部分，到下午2點累積曾停電戶數達5626戶，主要集中在恆春、牡丹、車城及萬巒等鄉鎮，經屏東區處積極動員搶修，已復電5516戶，目前僅剩牡丹及萬巒鄉約110停電戶緊急搶修中。

白鹿攪局　林姿妙視察阿里史溪抽水站

周幼偉：掌握「白鹿颱風」災情應變

海巡署岸邊勸離民眾以免受罰

他提醒「下午3點過後就知道颱風威力了」

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

「20190823」超罕見　網喊長知識

路撿手機！妹子請客報答…神展開

白鹿颱風來襲　鄭明典：情況不一樣了

日高中妹驚人發育勾魂老司機！本尊被神出

被具惠善光速打臉！安宰賢被抓包「偷改聲明標題」

快訊／蘇貞昌call out！三分鐘以後韓才接電話大喊...

小模洗澡到一半遭闖香閨　淫狼倒地休克

評／為什麼全網一面倒挺具惠善？

竹科工程師爽約「1王戰2鳳」仙人跳下場曝

帝王級牛郎遭酸「把你當笑話看」神回應被讚爆

遊覽車偷腥！閨蜜代班隨車　吃掉司機夫

深夜遇搭訕！女大生隔天「鼻眼滲血」慘死馬路…

神豪乾爹1小時斗內2300萬！甜美網紅嚇哭「賣身」

幕後／蔡英文給隨扈2命令...她要下車見馬英九

更多

最夯影音

更多

劉以豪.郭雪芙亂讀唇語「他沒有來擋」　軟棒互毆.放送飛吻互動超可愛

白牌機車騎上環東高架遭逼車攔停 對方自稱「休假員警」路邊互嗆聲

孫其君演「黎皓一」被譙爆　打傷劉以豪.交往郭雪芙...大吐委屈！

亞馬遜雨林1月「燒掉5個台北市」　巴西太空研究中心：99%是人禍！

【聲林之王2】EP1花絮 張芮僑性感重現獅子王娜娜獨白 周湯豪被陶晶瑩cue綁鞋帶 劉隽動物魂爆發親上台示範

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面