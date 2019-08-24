更新對港旅遊警示！　英外交部籲「保持警惕」：會查旅客電子設備

▲▲示威者在香港機場聚集。（圖／記者黃彥傑攝）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港修例風波持續2個月，抗議遊行接連不斷，加上英國駐港領事館職員Simon Cheng（鄭文傑）近日在深圳被拘一事，讓中英關係緊張。英國外交部23日在網站上更新旅遊警示，呼籲赴港的英國旅客需注意安全，且電子設備也可能會在大陸邊境被檢查。

英國外交部更新對大陸、香港的旅遊提示，內容顯示，在香港示威遊行持續進行下，中國政府在內地連接香港的邊境更嚴加審查，可能會檢查旅客的電子設備，且中國的拘留、檢控門檻與香港不同。因此英國公民注意中國相關準則。

▲英國外交部網站內容提醒旅客，香港與大陸拘留、檢控門檻不同。（圖／記者黃彥傑攝）

據悉，英國先前得知鄭文傑失聯時，就已發出旅遊提示，直到近期大陸外交部公開宣布鄭文傑被拘15日後，又再次更新旅遊提示內容。對此，《環球時報》22日指出，鄭文傑是因為涉嫌嫖妓，違反《中華人民共和國治安管理處罰法》第66條法規，被處以行政拘留15日。隨後，英國也在當天發出聲明指，暫時仍未能聯絡到他。

此外，英外交部也指出，香港未經過批准的遊行越來越多，影響的地方遍及香港，包括香港九龍、大嶼山受旅客歡迎的地區，加上網友發起讓機場癱瘓等一連串行動，可能導致許多變數，因此提醒前往香港的國民應時刻保持警惕，並預留額外時間前往機場。

▼英國對叮嚀到香港大陸的旅客須多加注意。（圖／翻攝英國外較部網站）