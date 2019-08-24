想被她摔！超美女警為家計苦練柔道虐翻對手　世界運動會奪三金一銅

▲三重分局巡官黃佩紋為國爭光！以下同。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市三重警分局一名巡官有著水汪汪大眼，宛若鄰家女孩般柔弱，殊不知27歲的她已經苦練近17年的柔道，從小到大過關斬將獲獎無數，3年前自警大畢業分發後正式擔任警職，今年代表台灣參加世界警察消防運動會，擊敗各國好手，勇奪3金1銅的佳績！

●我的冠軍女兒

據了解，黃佩紋小時候曾想學鋼琴，但家庭經濟狀況不允許，父母親長時間開聯結車東奔西跑，非常辛苦，後來她接觸柔道，在比賽中嶄露頭角，從此展開她的獎金獵人路！

不管是全國中等學校運動會第四量級、全國大專運動會第三量級，黃佩紋均獲得金牌，至於獎金，她總是孝順地交給父母，只花一小部分買防護裝備，「看到他們（父母）開心又驕傲的神情，就覺得這些辛苦的訓練都是值得的。」

黃佩紋3年前從警大畢業後，分發到三重分局行政組擔任巡官，總會利用下班及休假時間自主訓練，並擔任警專的柔道教官，教導學弟妹。

●警界之光！

黃佩紋說，「首先要感謝的是三重分局同仁的鼓勵與支持，讓我賽前能專心集訓兩個月。由於警大畢業後，未再參與全國性的比賽，尤其此次面對國際性的賽事，在集訓的期間，心態上與體能上都必須做調整，難度頗高。集訓過程中非常的艱辛，除了每天的集訓外，還得利用個人時間自主訓練，為了唯一目標，就是獲得冠軍！」

黃員還說，「感激陪伴訓練的隊友們彼此加油打氣，能夠不畏艱辛接受魔鬼般的訓練，至今歷歷在目，也因為有團隊的鼓勵，我才這麼幸運獲得柔道、柔術三面金牌，及角力一面銅牌，謝謝您們！」



【黃佩紋小檔案】

年齡：27歲

家庭：未婚

學歷：中央警察大學公共安全系80期

經歷：三重分局行政組巡官、警察專科學校柔道教官

