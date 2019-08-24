快訊／白鹿雨勢將下到「這時候」！花東解除陸警　台灣本島午夜前有望脫離警戒

記者王致凱／綜合報導

編號第11號颱風白鹿暴風圈正逐漸遠離台灣本島，中央氣象局24日晚間8時30分最新海上陸上颱風警報，花蓮、台東、南投地區已經脫離警戒，但暴風圈仍籠罩彰化以南陸地及澎湖地區，對彰化以南地區、澎湖及金門構成威脅。預計此颱風強度未來有持續減弱、暴風範圍亦有稍縮小的趨勢。

▲中央氣象局白鹿颱風24日20時30分警報單。（圖／中央氣象局）

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中央氣象局技正黃椿喜表示，白鹿颱風24日20時位置在澎湖西南方約90公里海面上，目前暴風圈仍籠罩彰化以南縣市，不過花蓮、台東和南投已經脫離暴風圈，東部海域同樣也已經脫離暴風圈。

黃椿喜表示，24日上半天強風主要出現在東半部地區，但傍晚5時過後，高雄市已經出現局部最大11級強陣風，台南、屏東也觀測到10級風勢，但隨著颱風逐漸遠離，預估從下半夜開始，南部地區風勢將逐漸減弱。

雨勢方面，24日在花蓮地區已經有超大豪雨發生，另外在台東和屏東也有大豪雨發生，而高雄和宜蘭也有大雨或豪雨發生的現象，雖然暴風圈逐漸脫離台灣本島，但今晚上半夜在南部和東南部地區仍有明顯雨勢，要等到25日清晨雨勢才會逐漸和緩，預估下半天後雨勢才會真正停止。

預計花蓮、台東、屏東和高雄24日至25日仍有局部大雨或豪雨發生機率，而台南、嘉義、雲林、宜蘭、澎湖、金門和南投以北山區仍有局部大雨發生機率。另外，北部地區25日下半天仍要留意午後雷陣雨發生機率。

▼白鹿颱風為東南部和南部地區帶來豐沛雨勢，預估要等到25日清晨起雨勢才會逐漸和緩。（圖／中央氣象局）



在颱風未來動態方面，黃椿喜指出，預計白鹿颱風未來朝中國大陸方向移動，花蓮、台東、南投地區已經脫離警戒，在午夜前台灣本島有機會完全脫離陸上警戒區域，不對颱風對澎湖和金門地區的威脅晚間才正要開始，晚間澎湖、金門都分別有11級和10級的強陣風出現，提醒民眾留意。

●警報範圍：

陸上－屏東、高雄、臺南、嘉義、雲林、彰化、澎湖及金門地區應嚴加戒備並防強風豪雨。

海上－巴士海峽、臺灣海峽及東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

●豪雨、大雨特報：預計今(24日)晚至明(25)日高雄市、屏東縣、花蓮縣、臺東縣有局部大雨或豪雨；臺南、嘉義、雲林、宜蘭、澎湖、金門地區及南投以北山區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，沿海低窪地區應防淹水。

▼白鹿颱風已經逐漸遠離台灣本島，但澎湖、金門仍受到暴風圈影響。（圖／中央氣象局）

