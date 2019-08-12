南向政策成台灣治安隱憂？　移民署秀數據駁：治安反變好

▲移民署秀出數據，駁斥外界對南向政策造成台灣治安惡化的疑慮。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

日前有媒體刊登「新南向旅客致台增、形成治安隱憂」報導，質疑移民署新政策便利東南亞國家旅客來台，從事非法打工違規行為增加，對國內治安和勞動市場形成不利影響，移民署今天12日傍晚提出數據反駁澄清。

移民署表示：在蔡英文總統政府領導下，近3年來大力推動新南向政策，陸續放寬東南亞國家的簽證措施，成功吸引大批旅客來台觀光。根據入出境統計資料，自2016年起整體東南亞國家旅客來台觀光人數大幅成長66萬人，成長率增加1.5倍，如以觀光局所估算近3年東南亞旅客在台消費額大增約214.8億元，也順勢帶動旅宿業、餐飲業等觀光產值及就業機會。

▲移民署秀數據駁斥外界對南向政策造成台灣治安惡化的疑慮。（圖／記者張君豪翻攝）



移民署的統計數據顯示，在實施新南向政策前的2015年，治安機關查獲東南亞人民在台的違規率是4%，但2018年的違規率已降到3%。移民署人員私下表示：「數據會說話」南向政策實施後，東南亞入境人士整體違規率卻不升反降，並未犧牲台灣整社會治安。

移民署指出，雖然南向政策放寬東南亞民眾來台觀光，但移民署外勤隊幹員也持續掃蕩加強執法。東南亞移工失聯人數更在今年一舉降到5萬人以下，達到近3年來的最低的4.6萬人。

移民署說，包含2018年爆發「觀宏專案」旅客集體脫團事件，移民署立即與警政署成立專案小組，2週內就緝獲過半數脫團旅客，更在1個月內破獲幕後的不法集團，有效嚇阻不肖人蛇仲介集團，今年的觀宏旅客平均月脫團人數更下降到只有3人，鑒於移民署、觀光局實際統計數據與特定媒體報導有事實落差，移民署特別發表訊息澄清。

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