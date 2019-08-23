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亞馬遜雨林1月「燒掉5個台北市」...99%是人禍！簡單3點幫助地球之肺

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▲▼亞馬遜雨林失火、遭到濫伐。（圖／路透）

NASA照片顯示，從太空中就可看到雨林燃燒的煙霧。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

「世界之肺」亞馬遜雨林正面臨前所未有的野火危機，以史無前例的規模燃燒中，但事實上火災的起因可能就是因為人類的農業行為。NASA發布的一組照片也顯示，即使從外太空看，也可以看到熊熊大火燃燒出的煙霧，而多位科學家也直指，這場大火絕對是「人為造成的」。

「發大財」釀禍？

CNN報導，非營利組織「亞馬遜觀察」（Amazon Watch）會長波里爾（Christian Poirier）表示，大部分的火都是人為造成的，因為亞馬遜雨林長年潮濕，即便是在乾季，也很難著火，不像是加州或是澳洲的灌木叢，所以勢必是人為。巴西的太空研究中心INPE也指出，在該國國內，99%發生在雨林內的火災都是人類行為引起的，不論是故意或是意外，燃燒的規模從小型的農地到企業化、機械化經營的大型農業用地都有。

環保組織和研究學者們認為，亞馬遜雨林中的野火起因可能是牧場主人或是伐木工人，為了想要快速「整理」並利用土地，才選擇用放火的方式，更直指背後推手就是從競選以來就主打「發大財」的巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro），他重視商業發展，不重視環保，曾表示會盡可能探索亞馬遜雨林內可利用的經濟潛力。

「亞馬遜觀察」（Amazon Watch）就發布一份聲明譴責，波索納洛的「浮誇言語」鼓勵了農夫們，為了更快速、利用更多土地，便採取燒地的方式。

▲▼亞馬遜雨林大火。（圖／路透）

▲環保組織指責巴西總統的「發大財」政策。（圖／路透）

但巴西環境部長賽爾斯（Ricardo Salles）在21日表示，野火的是由於氣候乾燥、風加上悶熱天氣所引起的， CNN的氣象專家布林克（Haley Brink）打臉這個說法指出，野火「絕對是人為引起的」，不可能是因為雷擊等自然原因。

波索納洛自1月份就職以來，亞馬遜雨林消失的速度加快，今年被砍伐的區域面積大約為2254平方公里，比前一年增加多達278%。巴西太空研究中心（INPE）表示，與去年相比，巴西境內的野火數量增加了80％，且超過半數都發生在亞馬遜地區，「亞馬遜觀察」的數據則指出，光是在今年7月，就有大約1344.2平方公里的雨林被燒毀，差不多等於4.9個台北市。

▲▼亞馬遜雨林失火、遭到濫伐。（圖／路透）

▲濫伐也是亞馬遜雨林面臨的另一項危機。（圖／路透）

「地球之肺」吸收全球4分之一碳　還能調整水循環

以科學的原因來看，巴黎氣候協議中（Paris Agreement）的目標為保持地球升溫在攝氏1.5到2度之內，科學家指出，一旦全球暖化的程度超過這個範圍，將會發生極其危險的氣候變遷，進而造成更多極端氣候。

在大自然的光合作用中，樹木會除去空氣中的碳並且釋放氧氣，而世上所有的森林每年大約吸收24億噸的碳，亞馬遜雨林就佔了4分之一，因此才被稱為「地球之肺」或是「世界空調機」。但是在過去幾年內，亞馬遜雨林快速消失，吸收碳的能力也大減。

此外，亞馬遜雨林的樹木也會將大量水蒸氣釋放到空中，形成一股空氣中虛擬的水流，並運送水氣，科學家一般稱為「飛行河流」（Flying river）。聯合國農糧組織解釋，陸地的空氣中有70%的水蒸氣來自植物，對於整個陸地的水源供應有重要的影響，甚至不侷限在某個區域，還會透過風力傳到其他地方或其他大陸，幫助調節氣候。

科學家指出，由於亞馬遜地區溫度上升，降雨減少，加上被大量砍伐，熱帶雨林很可能會變成稀疏的草原，讓能夠調節氣候和溫度的功能達到到臨界點，進而停止，造成更多氣候問題。

▲▼亞馬遜雨林失火、遭到濫伐。（圖／路透）

▲雨林中的樹木可以幫助淨化空氣及調節氣候。（圖／路透）

我們能做什麼？

面對這些環境問題，除了關注相關訊息之外，還有其他可以幫忙的管道，外媒整理了以下幾項：

幫助重建雨林、減緩砍伐

可以透過捐錢給「雨林信託」（Rainforest Trust）或是「雨林聯盟」（Rainforest Alliance）等環保團體，或是其他值得信賴的機構或計畫。

購買「雨林友善」產品

購買有「Rainforest Alliance Certified™」（雨林聯盟認證）圖樣的產品，這些產品皆來自經過審核、符合勇許標準的農場，其中包含衛生紙、咖啡、巧克力和香蕉等多樣日用品。

「永續生活」

其實透過簡單的改善生活方式，就有機會可以幫助到亞馬遜雨林，只要簡單的考慮「減少溫室氣體排放」，例如少開車或購買更省油的車，將冷氣多調高1~2度，減少吃牛肉也有幫助，因為在巴西，畜牧業發展是造成雨林濫伐的原因之一，更可以向企業連署，不要使用從巴西雨林砍伐而來的農產品或是原料。

雨林聯盟認證」（Rainforest Alliance Certified™）（圖／翻攝自Rainforest Alliance網站）

▲▼雨林聯盟認證「Rainforest Alliance Certified™」（圖／翻攝自Rainforest Alliance網站）

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關鍵字：亞馬遜雨林,亞馬遜雨林大火,世界之肺,Jair Bolsonaro

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