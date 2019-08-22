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聖保羅「黑夜」末日照瘋傳！亞馬遜雨林破紀錄狂燒　總統：NGO放的火

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▲▼亞馬遜雨林大火。（圖／路透）

▲亞馬遜雨林2019年至今發生超過3萬5000起火災。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

巴西亞馬遜雨林（Amazon rainforest）正遭到史無前例的野火肆虐，根據巴西國家太空署（INPE）的數據指出，巴西今年已經累計發生7萬2843起森林大火，其中一半以上發生在亞馬遜雨林，這在水氣充足的雨林相當罕見，不斷延燒的大火產生的大量濃煙，竟一路飄到2700公里外的巴西聖保羅，讓市中心瞬間陷入一片黑暗。不過，在巴西總統波索納洛眼中，這一切都是「NGO搞的鬼」。

▲▼亞馬遜雨林大火。（圖／路透）

▲多雨的亞馬遜叢林其實不該常常發生火災。（圖／路透）

巴西國家太空署指出，巴西從今年1月至8月發生7萬2843起森林火災，其中52.5%集中在亞馬遜地區。從曝光的影像可以看到，巨大的煙霧不斷從綠色的叢林中冒出，火線經過的土地，只留下燒焦的垃圾。不斷延燒所產生的濃煙，更飄到距離亞馬遜雨林2200公里的巴西聖保羅市（Sao Paulo），當地在19日下午被黑煙壟罩，宛如世界末日來臨的景象，讓居民紛紛將照片發到社群網站，向全世界「分享」他們的恐懼。

▼下午兩點的巴西聖保羅。

不過對於巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）來說，這一切都是「非政府環保組織」（NGO）的錯，波索納洛21日表示，這是NGO團體為了報復政府削減資金的手段。根據《克里亞觀察報》（Observatorio do Clima）的數據指出，巴西環境保護執法機構的預算被削減近2300萬美元（約台幣7億2013萬元）。自波索納洛上任以來，執法機構的取締行動已大幅減少，增加不肖業者非法開發雨林的機會。

▼聖保羅連降下的雨都是黑色。

波索納洛向媒體表示，最近的大火可能是由NGO引起，目的就是為了讓國際社會批評巴西政府，「我們把錢從NGO身上拿走，他們因為缺乏資金而試圖引起對巴西政府的負面關注，這就是我們所面臨的戰爭。」波索納洛自1月份就職以來，他的政策始終偏向經濟發展，而非保護環境，導致亞馬遜雨林消失的速度加快，今年被砍伐的區域面積大約為2254平方公里，比前一年增加多達278％

▲▼亞馬遜雨林空拍照。（圖／達志影像／美聯社）

▲亞馬遜雨林的衛星空拍照。（圖／達志影像／美聯社）

波索納洛先前直批，INPE所提出的雨林砍伐數據造假，這對巴西的對外貿易談判造成傷害，更直接開除該機構的所長加爾旺（Ricardo Galvao）。對此，INPE也未停止對政策的批評，他們指出，今年的降雨量跟整體氣候並無大變化，這樣猛烈的野火不可能是自然因素造成，「乾旱固然對野火提供了有利條件，但引發火災的罪魁禍首還是人類的濫墾濫伐。」

除了指責雨林大火是NGO所為之外，波索納洛也說，這個季節本來就是農民放火「清理土地」的時候，「我之前被叫做電鋸隊長（Captain Chainsaw），現在變成羅馬皇帝尼祿（Nero），準備放火燒了亞馬遜。」波索納洛更強調，他在等著INPE下一份數據，「如果它是真的，我對會在媒體前好好關注它。」

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關鍵字：亞馬遜雨林,Jair Bolsonaro,野火

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