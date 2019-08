聖保羅「黑夜」末日照瘋傳！亞馬遜雨林破紀錄狂燒　總統：NGO放的火

▲亞馬遜雨林2019年至今發生超過3萬5000起火災。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

巴西亞馬遜雨林(Amazon rainforest)正遭到史無前例的野火肆虐,根據巴西國家太空署(INPE)的數據指出,巴西今年已經累計發生7萬2843起森林大火,其中一半以上發生在亞馬遜雨林,這在水氣充足的雨林相當罕見,不斷延燒的大火產生的大量濃煙,竟一路飄到2700公里外的巴西聖保羅,讓市中心瞬間陷入一片黑暗。不過,在巴西總統波索納洛眼中,這一切都是「NGO搞的鬼」。

▲多雨的亞馬遜叢林其實不該常常發生火災。(圖/路透)



巴西國家太空署指出,巴西從今年1月至8月發生7萬2843起森林火災,其中52.5%集中在亞馬遜地區。從曝光的影像可以看到,巨大的煙霧不斷從綠色的叢林中冒出,火線經過的土地,只留下燒焦的垃圾。不斷延燒所產生的濃煙,更飄到距離亞馬遜雨林2200公里的巴西聖保羅市(Sao Paulo),當地在19日下午被黑煙壟罩,宛如世界末日來臨的景象,讓居民紛紛將照片發到社群網站,向全世界「分享」他們的恐懼。

▼下午兩點的巴西聖保羅。



Wow, what a beautiful picture of the #SaoPaulo skyline at night right?



Wrong. This is at f*cking 2pm in the afternoon. Smoke from the burning amazon cloaked the city in darkness.



The earths lungs are on fire, and we're the kerosine. #ClimateChangeIsReal pic.twitter.com/N7wkBGlRpZ