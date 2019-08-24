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年改部分違憲　國民黨4主張拉攏軍公教：重返執政將「合理」調整

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▲▼八百壯士司法院集會。（圖／記者宋良義攝）

▲八百壯士司法院集會。（圖／記者宋良義攝）

記者徐政璿／台北報導

司法院大法官23日下午公布軍公教年改釋憲案結果，宣布「部分違憲」。對此，國民黨表達深感遺憾，並表示多數條文中，大法官並未採納立委聲請釋憲的相關主張而認定合憲，令人有「為德不卒」之感。國民黨強調，他們支持溫和漸進、兼顧社會和諧的改革，反對仇恨對立、粗暴蠻橫、撕裂社會的改革。

司法院大法官23日下午公布軍公教年改釋憲結果，大法官認定軍公教年改無涉不溯既往原則，也與信賴保護原則、比例原則及憲法保障人民財產權沒有違背；不過，有關禁止退休軍公教轉任「私校教職」的相關條文，大法官則認定有違憲法保障的平等權，即日起失效。

國民黨認為，民進黨政府的年金改革倉促且粗暴，明顯違反憲法所保障的法律不溯及既往、信賴保護原則及比例原則，引起社會普遍不滿，但大法官會議的釋憲結果，讓多數備受傷害的軍公教人員失望，也難以服氣。未來國民黨將持續協助相關團體，尋求所有能保障其權益的方式與手段，盼公理正義終有完全喚回的一天。

至於大法官會議認定些許條文違憲，以及要求相關機關進行適當調整的部份，國民黨呼籲民進黨政府應依據大法官解釋之意旨，儘速啟動相關法令與措施的修正，恢復相關人員因違憲法律導致受損的權益，同時，對於受損的權益應提出補償。國民黨呼籲民進黨政府，切勿再重演去年規避公投結果的小動作，硬拗釋憲結果，製造社會更大的動盪與紛亂。

對於年金案釋憲結果  國民黨提出的四主張內容如下：

一、本黨支持溫和漸進、兼顧社會和諧的改革，反對仇恨對立、粗暴蠻橫、撕裂社會的改革。民進黨政府以違反信賴利益與法律不溯既往原則，一意孤行並預設立場，完全無視退休軍公教警消人員權益的方式進行粗暴獨裁的所謂「改革」，本黨強烈反對。

二、政府應好好拚經濟，提高經濟成長率及競爭力，而不是捨本逐末，只顧著拚政治鬥爭。如果民進黨能把經濟發展與社會和諧放在執政最優先的項目，軍公教警消勞自然不必為退休年金傷神。

三、公務人員退休撫卹基金、郵儲基金、勞保基金、勞退基金等四大基金的經營績效不彰，執政者必須窮盡一切辦法以提高投資績效。如果投資績效有效提升，不但四大基金不致會有破產之虞，軍公教警消勞也不必承擔所謂年金「改革」之苦。

四、明年若本黨有機會重返執政，將針對年金改革做合理、合宜的調整，讓軍公教警消人員能在退休之後維持有尊嚴、衣食無缺的生活，這是國家對於公教軍警消同仁應該有的誠意與保證，也是本黨堅持的目標。

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關鍵字：國民黨,釋憲,軍公教,年金,年金改革

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