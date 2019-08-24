吳敦義不用傷腦筋　一次搞懂什麼是獨立參選與報備參選

▲吳敦義、郭台銘。（合成圖／記者李毓康、呂佳賢攝）

記者徐政璿／台北報導

依照《總統副總統選舉罷免法》第22條規定，「同一政黨，不得推薦二組以上候選人，推薦二組以上候選人者，其後登記者，不予受理」。換句話說，一個政黨只能推薦一組總統候選人，國民黨已經提名高雄市長，若郭台銘要參選總統，勢必要走「獨立參選」的道路，這就悖離「報備參選」要讓黨員留在黨內的意義。

內政部民政司長林清淇受訪時強調，「報備」為政黨內部事務，「推薦」才是總統副總統選舉罷免法所規範。

至於國民黨能不能同意郭台銘報備參選，林清淇說，國民黨要基於自己的整合狀況考量，但即使同意，郭台銘不是政黨推薦，還是要去走獨立連署程序。

事實上，1981年國民黨就有發生過「報備參選」的案例，當時國民黨提名胡雅雄，但李雅樵獲國民黨報備身分，參選台南縣長選舉，最後李雅樵擊敗胡雅雄以及民進黨提名的陳水扁。

從法律上來看，在縣市首長選舉中，並沒有規定政黨只能有一人登記，但就總統選舉而言，政黨確實只能推薦一組人馬參選。在政治意涵中，報備參選的意義在於讓想選的黨員「留在黨內」，保有黨籍身份參選，讓一個黨可以有兩個候選人，如同把雞蛋放在兩個籃子中，1981年國民黨所發生的案例就是一個證明。

不過，若把狀況拉回2020總統大選，儘管最後吳敦義同意郭台銘報備參選，郭台銘仍要走上獨立連署的路，這就悖離「報備參選」要讓黨員留在黨內的意義。

國民黨的選情目前並不樂觀，黨主席吳敦義的命運已經和韓國瑜緊密結合。有外界解讀郭台銘可向社會大眾訴求以榮譽黨員身分報備參選，但以總統大選而言，若吳敦義同意郭台銘參選，這已經非「報備參選」，而是允許其他黨員「獨立參選」，此例一開，未來國民黨內的制度恐難再建立。

關於報備參選的爭議，國民黨主席吳敦義23日強調，國民黨已有提名人選，選總統只有一人能當選，若是選議員，因為是多席次選區，還有報備的可能，「可是如果單一選區，已提名了韓國瑜同志競選總統，那又報備核准，我覺得要傷腦筋一下」。至於郭台銘若脫黨參選，吳敦義則直言「那更傷腦筋」。

國民黨文傳會代理主委程美華23日也明確表示，國民黨只有一個總統參選人韓國瑜，報備參選「不可能出現」。

根據中選會今年3月所發布的訊息，9月13日至9月17日受理申請為總統、副總統選舉被連署人；9月18日公告總統、副總統選舉被連署人。郭台銘若要以獨立身份參選，必須在9月17日登記，這幾週將會是關鍵。

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