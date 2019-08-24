LIVE／超大雨彈炸4縣市！白鹿逼近中颱　氣象局說明最新動態

記者周姈姈／台北報導

白鹿颱風中心可能會在今(24)日中午前後從恆春半島登陸，屆時花蓮、台東、屏東和高雄易淹水區或沿海低窪，必須嚴防強降雨導致淹水災情。對此，天氣風險公司總經理彭啟明表示，白鹿幾乎等於中度颱風，花蓮到台東是最大降雨熱區，而氣象局也將在上午11時40分更新白鹿的最新動態。



▲白鹿颱風中心可能會在今日中午左右登陸，警戒區域的民眾最好減少外出。（圖／記者屠惠剛攝）



彭啟明提醒，颱風中心強風侵襲南部，警戒區域的朋友一定要減少外出，台東雨勢最大，花蓮和屏東也要提防注意，南花蓮到台東是最大降雨熱區，東部首當其衝，屏東和高雄中午過後雨勢加大，南部一定有雨勢，屏東、恆春半島也有很大的風，颱風影響要到明(25)日上午才會減弱。

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「天氣即時預報」粉專也整理全台各地24日的天氣狀況，並製圖整理出各地的風雨時程，貼文提到，東半部將會受到白鹿颱風登陸的直接衝擊，上午靠近颱風的「台東、南屏東、南花蓮」感受會很明顯，中午過後「風雨將達到最大」，南部風雨也會在下午1點過後快速增強。

粉專也指出，南部民眾目前對於颱風尚且無感，是因為中央山脈還擋著，「但擋不了多久，颱風一過山風雨就來了」，即使颱風並非很強，速度飛快，但由於是直接侵襲台灣，民眾仍須多加留意。

相較於東半部和南部，該粉專也整理出此次颱風「最無感的區域」，包含竹苗中彰、西南投、馬祖等地，各地天氣頂多下點雨，對颱風的感受不大。

▲台東、花蓮、高雄和屏東要嚴防強降雨、注意淹水問題。（圖／國家災害防救科技中心）