對手下周將抹毒！韓國瑜提「7字箴言」送民進黨　自嘲：我升級變吸毒的

地方中心／新竹報導

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜18日走訪新竹造勢，展開一整天的「鐵人參拜」行程。他在媒體聯訪時，特別提到日前的「麻將風暴」，「我已經被打了整整兩年半，抹了一蹋糊塗」，而現在連過年「玩積木」都被提出來打，但下周，「韓國瑜要升級了，對手要開始抹毒，韓國瑜從打麻將變吸毒了」。

▲韓國瑜提下周對手將抹毒，自嘲自己升級了。（圖／記者沈繼昌攝）



韓國瑜通過黨內初選後，第二站選擇走訪新竹各宮廟，面對媒體聯訪時仍不忘提到總統蔡英文、民進黨利用「國家機器」打壓，因此他國政顧問團還有另外100人的名單不敢曝光，就是怕民進黨會用各種手段打壓異己。

韓國瑜在接受媒體訪問時，特別提到日前的「麻將風暴」。他表示，就是過年一家人打麻將，不玩錢，「對我來說，就像是玩積木一樣」。然而，這樣的抹黑還不夠，韓國瑜提到，下周對手要開始抹毒，「我要升級了，要變成吸毒的」。

▲韓國瑜到新竹展開鐵人式參拜，韓粉擠爆現場。（圖／記者陳凱力攝）

對此，韓國瑜也表示，最近真的有很多感慨，過去民進黨有許多值得尊敬的立委，不管是在品德、操守、人格，或是理想上，都是讓人很發自內心尊敬的，「但現在，民進黨檯面上這些人，以前那些清廉、勤政、愛鄉土的民進黨不見了」。

韓國瑜特別提出7個字送給民進黨，「貪汙、腐敗、愛權力」，並要民眾好好思考，未來台灣政治要走什麼方向，民眾要什麼樣的政治，「2020將會是中華民國生死保衛戰」。