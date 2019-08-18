麥克風也卡韓！「如果下一支還是沒聲音…」韓國瑜：我就懷疑民進黨動手腳

記者沈繼昌、莊智勝／新竹報導

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜18日走訪新竹造勢，中午抵達新竹縣黨部時，握著手中的麥克風直呼好感動，「終於有一支麥克風可以講得出聲音！等一下再跑一個宮廟，如果那個麥克風還是講不出聲音來，我就懷疑是民進黨在動手腳！」

▲韓國瑜說，如果下個宮廟麥克風還是沒聲音，「我就懷疑是民進黨在動手腳」。（圖／記者沈繼昌攝）

韓國瑜通過黨內初選後，第二站選擇走訪新竹各宮廟，面對媒體聯訪時仍不忘提到總統蔡英文、民進黨利用「國家機器」打壓，因此他國政顧問團還有另外100人的名單不敢曝光，就是怕民進黨會用各種手段打壓異己。中午韓國瑜抵達新竹縣黨部，拿起麥克風開頭就直呼自己好感動，「尤其這支麥克風，可以講得出聲音來，我更感動！」

▲韓國瑜上午在顯聖宮因廟方提供的麥克風故障而未發言。（圖／記者沈繼昌攝）

韓國瑜上午前往湖口顯聖宮，但廟方提供的麥克風卻臨時故障、沒有聲音，因此沒有機會發言；此時拿到正常的麥克風，韓國瑜滿臉笑容地說，「終於有一支麥克風、終於有一支麥克風可以講得出聲音！我再說，等一下再跑一個宮廟，如果那個麥克風還是講不出話來，我就懷疑是民進黨在動手腳！」韓國瑜話音甫落，現場立即爆出笑聲、以及源源不絕的拍手聲。

韓國瑜接著表示，新竹鄉親共同的心願，就是希望2020可以翻轉台灣，「請大家思考一下，這3年半蔡英文、民進黨完全執政，帶給台灣的是什麼？兩岸關係緊張、經濟困頓、各行各業都好辛苦，我只要求你（民進黨）拿一樣東西，告訴台灣人你做得多好，沒有，一樣都沒有！台灣危險、人民貧窮，這樣的局面對台灣太不公平。改變政治，我們一無所有，只剩下手中這張選票，2020讓蔡英文下台！」

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▼韓國瑜中午抵達新竹縣黨部。（圖／記者沈繼昌攝）